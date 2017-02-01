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Министр связи: паспорт болельщика нужен для удобства и безопасности
Посещение игр Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира - 2018 в России с паспортом болельщика будет комфортным, этот документ нужен для удобства зрителей и безопасности, заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.
Торжественная церемония вручения первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций 2017 года проходит в Москве в среду.
"Этот документ нужен для вашего удобства и безопасности. Наличие паспорта болельщика означает минимум проверок, посещение матчей будет простым и комфортным. Сейчас мы опробуем систему на Кубке конфедераций, а потом будем применять на чемпионате мира. Наша страна - первопроходец этой системы, она ранее ни в одной стране не использовалась.
Суть процедуры в том, чтобы провести все проверки заранее, минимизировать сложности на этапе физического прохода болельщиков на стадионе. Защищены каналы данных, сам паспорт болельщика невозможно отксерокопировать и предъявить на стадионе", - цитирует Никифорова ТАСС.
По его словам, опыт проведения Олимпиады-2014 в Сочи поможет в организации футбольных турниров. "Он (опыт) был бесценен. Мы впервые проводили предварительную идентификацию и уже знаем какие-то тонкости организации этого процесса. Учитывая этот опыт, мы понимаем, как сделать все комфортно и правильно. Мы благодарны коллегам из ФИФА, которые поддержали концепцию организации безопасности именно таким образом", - сказал Никифоров.
Торжественная церемония вручения первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций 2017 года проходит в Москве в среду.
"Этот документ нужен для вашего удобства и безопасности. Наличие паспорта болельщика означает минимум проверок, посещение матчей будет простым и комфортным. Сейчас мы опробуем систему на Кубке конфедераций, а потом будем применять на чемпионате мира. Наша страна - первопроходец этой системы, она ранее ни в одной стране не использовалась.
Суть процедуры в том, чтобы провести все проверки заранее, минимизировать сложности на этапе физического прохода болельщиков на стадионе. Защищены каналы данных, сам паспорт болельщика невозможно отксерокопировать и предъявить на стадионе", - цитирует Никифорова ТАСС.
По его словам, опыт проведения Олимпиады-2014 в Сочи поможет в организации футбольных турниров. "Он (опыт) был бесценен. Мы впервые проводили предварительную идентификацию и уже знаем какие-то тонкости организации этого процесса. Учитывая этот опыт, мы понимаем, как сделать все комфортно и правильно. Мы благодарны коллегам из ФИФА, которые поддержали концепцию организации безопасности именно таким образом", - сказал Никифоров.
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