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Нужен ли Иванович «Зениту»?



 

Почему Иванович нужен «Зениту», а многие другие игроки состава – нет

Почему Иванович нужен «Зениту», а многие другие игроки состава – нетВозвращение в Россию человека, выигравшего за 10 лет в «Челси» все возможные трофеи, вызывает неоднозначную реакцию, но способно решить проблему «Зенита» в центре обороны. Rusfootball.info – о том, почему приобретение Ивановича верно, но глубину состава клубу надо уменьшать.

Летом могло состояться возвращение в нашу страну другого великого сербского защитника, но Неманья Видич достиг нынешних дней в прискорбном состоянии: травмы, травмы, провал в «Интере», травмы. Подписание возрастного и поломанного Виды, успевшего растерять многие навыки, стало бы большим и ненужным для «Спартака» риском.

С Ивановичем ситуация иная: он приходит в «Зенит» в нормальном возрасте, не имея больших проблем со здоровьем и периода деградации за плечами. Да, Бранислав потерял место в основе «Челси», но у Антонио Конте и Джон Терри с Куртом Зума сидят на скамейке. На позиции правого центрального защитника Аспиликуэта понравился тренеру больше, а на фланге места Ивановичу уже нет – там в схеме Конте нужен именно полузащитник типа Виктора Мозеса.

Хотя Бранислав по-прежнему может прекрасно поддержать атаку: в своём последнем матче за «Челси» Иванович забил и заработал пенальти за менее чем 30 минут пребывания на поле. Но «Зениту» он нужен не для этого.

Петербуржцы так и не нашли замену Эзекьелю Гараю, что стоило команде отставания от «Спартака» в текущем чемпионате. Наравне с вратарской наиболее уязвимой оказалась позиция центрального защитника, где не хватало ведущего игрока. Ломбертс уже не тот и давно рассматривает варианты, Нету не так плох, как в начале, но не прыгнет выше головы. Новосельцев получал травму всякий раз, когда Луческу собирался поставить его в состав, а Кришито является номинальным крайним защитником и поглядывает в сторону возрождающегося «Интера».

Потому «Зенит» сколько угодно мог интересоваться Пропперами и бразильскими парнишками, боящимися играть на снегу, но взять центрального защитника европейского уровня с авторитетом и опытом сине-бело-голубым было необходимо. Вечно молодой и перспективный Андреа Раноккья вряд ли бы сгодился на эту роль. Ещё желательно, чтобы новичок не был заигран в еврокубках. Ну и ещё чтобы не стоил дорого. И чтобы был адаптирован, и язык знал... Какие ещё там плюсы у перехода Ивановича, это ведь всё про него. Кроме, разве что, слова «центрального» – всё-таки Бранислав не чистый центрдэф, но он должен компенсировать это своими уровнем и пониманием игры.

Платить 5 миллионов 32-летнему игроку – явный перебор, а вот 3, о которых сообщается в прессе в последнее время, в принципе, нормальная планка, учитывая бесплатный трансфер футболиста. А что до возраста, то Сергей Игнашевич до 36 лет был одним из лучших защитников чемпионата, хотя никогда не достигал уровня Ивановича, который при должном отношении к делу (в чём есть сомнения, но Бранислав всегда проявлял себя как настоящий профессионал) на опыте и классе точно будет справляться с работой в нашем чемпионате.

Хочется молодого, перспективного, который будет выкладываться за «Зенит» ради будущего отъезда в европейский топ-клуб? Летом никто не мешает найти такого (а позже продать его в Китай). Ломбертс, скорее всего, пробудет в Петербурге недолго, Кришито, если не уйдёт, может играть слева, а посадке Нету на скамейку никто сильно не расстроится. Этому же молодому перспективному партнёрство с Ивановичем пойдёт только на пользу.



Говорят и о ещё одном плюсе – универсализме Ивановича, но здесь начинается разговор о раздутости состава и зарплатной ведомости «Зенита». Команде сейчас абсолютно не нужен правый защитник, ведь в составе есть Смольников, Анюков, приглашённые зимой Цаллагов и Зуйков, а также пробовавшиеся справа Новосельцев и Юсупов. То бишь сейчас в составе «Зенита» 7 (!!!) потенциальных кандидатов на позицию правого защитника! И только для последних двух она не является родной.

Слева у «Зенита» могут сыграть Кришито, Жирков и Чернов – уже 3 человека. Ворота с переменным успехом сторожат четверо.

На две позиции в центре поля претендуют Гарсия, Эрнани, Маурисио (которого могут обменять на Самариса), Цаллагов, Могилевец (которого почему-то не хотят отпускать в «Ростов»), Юсупов, также зарплату в клубе получают Файзулин и Рязанцев. При этом «Зенит» интересуется Нобоа, вёл торг по Пропперу, который, правда, является полузащитником, более склонным к атаке.

В группе атакующих полузащитников у Луческу 3 человека, но сколько претендентов! Мак и Шатов, Жулиано и Данни, Кокорин и Молло, а ведь есть ещё неплохой Джорджевич. О молодёжи типа Гасилина и заикаться не приходится – им в «Зените» места нет и, видимо, не будет.

Луческу же, несмотря на имеющуюся глубину, не показал себя приверженцем ротации даже в щадящих условиях группового этапа Лиги Европы – в плей-офф он тем более вряд ли станет её широко применять. Недокомплект – это плохо, но и перебор игроков – ничего хорошего. Потому эта весна, скорее всего, определит, кто будет стараться приносить «Зениту» лигочемпионские успехи на новом стадионе, а кто – нет. Браниславу Ивановичу должно хватить сил и мастерства, дабы оказаться в первой группе.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Иванович Зенит Челси
Сегодня, 11:45
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№9 Написал: aseliver Санкт-Петербург (Сегодня, 12:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вот одел футболку и сразу видно что наш зенитовец
Регистрация: 13.11.2014
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
зарплату в клубе получают Файзулин и Рязанцев
Про первого ходят слухи, что он то ли давно умер, то ли пропал в море, а зарплату за него получает кто-то другой.

Что за кошмарная история с Файзулиным ?
Как можно не знать, где находится человек, приписанный к клубу и получающий в нем зарплату ?
В бухгалтерии ,вашему руководству западло съездить к нему домой и расставить все точки над И ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 12:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
усе верно....5!
Регистрация: 24.04.2009
№6 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 12:51) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: yuri

Бред. Эта весна , ей, эта, всех писак поставит раком.В том смысле , что запятых дофига.

Ну извините, пишу с соблюдением правил пунктуации, ничего не могу с собой поделать smiley
Регистрация: 2.09.2013
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:48) #
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лей-офф он тем более вряд ли станет её широко применять. Недокомплект – это плохо, но и перебор игроков – ничего хорошего. Потому эта весна, скорее всего, определит, кто будет стараться приносить «Зениту» лигочемпионские успехи на новом стадионе, а кто – нет.
Бред. Эта весна , ей, эта, всех писак поставит раком.В том смысле , что запятых дофига.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 12:27) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Серж1,
В смысле мусолить?) Игрок только перешел, небходимо на этот инфоповод реагировать. Вот если бы через 3 дня после перехода такое вышло — то да, это уже «мусолить»
Регистрация: 2.09.2013
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:26) #
  • +1
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зарплату в клубе получают Файзулин и Рязанцев
Про первого ходят слухи, что он то ли давно умер, то ли пропал в море, а зарплату за него получает кто-то другой.
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 12:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
сколько можно мусолить эту тему,защита после ухода гарая никакая.поэтому Иванович с его опытом нужен.а по поводу возраста,смотрим на игнаша и самедова stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.07.2011
№1 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 12:10) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
согласен.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
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