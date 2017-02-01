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Почему Иванович нужен «Зениту», а многие другие игроки состава – нет
Возвращение в Россию человека, выигравшего за 10 лет в «Челси» все возможные трофеи, вызывает неоднозначную реакцию, но способно решить проблему «Зенита» в центре обороны. Rusfootball.info – о том, почему приобретение Ивановича верно, но глубину состава клубу надо уменьшать.
Летом могло состояться возвращение в нашу страну другого великого сербского защитника, но Неманья Видич достиг нынешних дней в прискорбном состоянии: травмы, травмы, провал в «Интере», травмы. Подписание возрастного и поломанного Виды, успевшего растерять многие навыки, стало бы большим и ненужным для «Спартака» риском.
С Ивановичем ситуация иная: он приходит в «Зенит» в нормальном возрасте, не имея больших проблем со здоровьем и периода деградации за плечами. Да, Бранислав потерял место в основе «Челси», но у Антонио Конте и Джон Терри с Куртом Зума сидят на скамейке. На позиции правого центрального защитника Аспиликуэта понравился тренеру больше, а на фланге места Ивановичу уже нет – там в схеме Конте нужен именно полузащитник типа Виктора Мозеса.
Хотя Бранислав по-прежнему может прекрасно поддержать атаку: в своём последнем матче за «Челси» Иванович забил и заработал пенальти за менее чем 30 минут пребывания на поле. Но «Зениту» он нужен не для этого.
Петербуржцы так и не нашли замену Эзекьелю Гараю, что стоило команде отставания от «Спартака» в текущем чемпионате. Наравне с вратарской наиболее уязвимой оказалась позиция центрального защитника, где не хватало ведущего игрока. Ломбертс уже не тот и давно рассматривает варианты, Нету не так плох, как в начале, но не прыгнет выше головы. Новосельцев получал травму всякий раз, когда Луческу собирался поставить его в состав, а Кришито является номинальным крайним защитником и поглядывает в сторону возрождающегося «Интера».
Потому «Зенит» сколько угодно мог интересоваться Пропперами и бразильскими парнишками, боящимися играть на снегу, но взять центрального защитника европейского уровня с авторитетом и опытом сине-бело-голубым было необходимо. Вечно молодой и перспективный Андреа Раноккья вряд ли бы сгодился на эту роль. Ещё желательно, чтобы новичок не был заигран в еврокубках. Ну и ещё чтобы не стоил дорого. И чтобы был адаптирован, и язык знал... Какие ещё там плюсы у перехода Ивановича, это ведь всё про него. Кроме, разве что, слова «центрального» – всё-таки Бранислав не чистый центрдэф, но он должен компенсировать это своими уровнем и пониманием игры.
Платить 5 миллионов 32-летнему игроку – явный перебор, а вот 3, о которых сообщается в прессе в последнее время, в принципе, нормальная планка, учитывая бесплатный трансфер футболиста. А что до возраста, то Сергей Игнашевич до 36 лет был одним из лучших защитников чемпионата, хотя никогда не достигал уровня Ивановича, который при должном отношении к делу (в чём есть сомнения, но Бранислав всегда проявлял себя как настоящий профессионал) на опыте и классе точно будет справляться с работой в нашем чемпионате.
Хочется молодого, перспективного, который будет выкладываться за «Зенит» ради будущего отъезда в европейский топ-клуб? Летом никто не мешает найти такого (а позже продать его в Китай). Ломбертс, скорее всего, пробудет в Петербурге недолго, Кришито, если не уйдёт, может играть слева, а посадке Нету на скамейку никто сильно не расстроится. Этому же молодому перспективному партнёрство с Ивановичем пойдёт только на пользу.
Говорят и о ещё одном плюсе – универсализме Ивановича, но здесь начинается разговор о раздутости состава и зарплатной ведомости «Зенита». Команде сейчас абсолютно не нужен правый защитник, ведь в составе есть Смольников, Анюков, приглашённые зимой Цаллагов и Зуйков, а также пробовавшиеся справа Новосельцев и Юсупов. То бишь сейчас в составе «Зенита» 7 (!!!) потенциальных кандидатов на позицию правого защитника! И только для последних двух она не является родной.
Слева у «Зенита» могут сыграть Кришито, Жирков и Чернов – уже 3 человека. Ворота с переменным успехом сторожат четверо.
На две позиции в центре поля претендуют Гарсия, Эрнани, Маурисио (которого могут обменять на Самариса), Цаллагов, Могилевец (которого почему-то не хотят отпускать в «Ростов»), Юсупов, также зарплату в клубе получают Файзулин и Рязанцев. При этом «Зенит» интересуется Нобоа, вёл торг по Пропперу, который, правда, является полузащитником, более склонным к атаке.
В группе атакующих полузащитников у Луческу 3 человека, но сколько претендентов! Мак и Шатов, Жулиано и Данни, Кокорин и Молло, а ведь есть ещё неплохой Джорджевич. О молодёжи типа Гасилина и заикаться не приходится – им в «Зените» места нет и, видимо, не будет.
Луческу же, несмотря на имеющуюся глубину, не показал себя приверженцем ротации даже в щадящих условиях группового этапа Лиги Европы – в плей-офф он тем более вряд ли станет её широко применять. Недокомплект – это плохо, но и перебор игроков – ничего хорошего. Потому эта весна, скорее всего, определит, кто будет стараться приносить «Зениту» лигочемпионские успехи на новом стадионе, а кто – нет. Браниславу Ивановичу должно хватить сил и мастерства, дабы оказаться в первой группе.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Летом могло состояться возвращение в нашу страну другого великого сербского защитника, но Неманья Видич достиг нынешних дней в прискорбном состоянии: травмы, травмы, провал в «Интере», травмы. Подписание возрастного и поломанного Виды, успевшего растерять многие навыки, стало бы большим и ненужным для «Спартака» риском.
С Ивановичем ситуация иная: он приходит в «Зенит» в нормальном возрасте, не имея больших проблем со здоровьем и периода деградации за плечами. Да, Бранислав потерял место в основе «Челси», но у Антонио Конте и Джон Терри с Куртом Зума сидят на скамейке. На позиции правого центрального защитника Аспиликуэта понравился тренеру больше, а на фланге места Ивановичу уже нет – там в схеме Конте нужен именно полузащитник типа Виктора Мозеса.
Хотя Бранислав по-прежнему может прекрасно поддержать атаку: в своём последнем матче за «Челси» Иванович забил и заработал пенальти за менее чем 30 минут пребывания на поле. Но «Зениту» он нужен не для этого.
Петербуржцы так и не нашли замену Эзекьелю Гараю, что стоило команде отставания от «Спартака» в текущем чемпионате. Наравне с вратарской наиболее уязвимой оказалась позиция центрального защитника, где не хватало ведущего игрока. Ломбертс уже не тот и давно рассматривает варианты, Нету не так плох, как в начале, но не прыгнет выше головы. Новосельцев получал травму всякий раз, когда Луческу собирался поставить его в состав, а Кришито является номинальным крайним защитником и поглядывает в сторону возрождающегося «Интера».
Потому «Зенит» сколько угодно мог интересоваться Пропперами и бразильскими парнишками, боящимися играть на снегу, но взять центрального защитника европейского уровня с авторитетом и опытом сине-бело-голубым было необходимо. Вечно молодой и перспективный Андреа Раноккья вряд ли бы сгодился на эту роль. Ещё желательно, чтобы новичок не был заигран в еврокубках. Ну и ещё чтобы не стоил дорого. И чтобы был адаптирован, и язык знал... Какие ещё там плюсы у перехода Ивановича, это ведь всё про него. Кроме, разве что, слова «центрального» – всё-таки Бранислав не чистый центрдэф, но он должен компенсировать это своими уровнем и пониманием игры.
Платить 5 миллионов 32-летнему игроку – явный перебор, а вот 3, о которых сообщается в прессе в последнее время, в принципе, нормальная планка, учитывая бесплатный трансфер футболиста. А что до возраста, то Сергей Игнашевич до 36 лет был одним из лучших защитников чемпионата, хотя никогда не достигал уровня Ивановича, который при должном отношении к делу (в чём есть сомнения, но Бранислав всегда проявлял себя как настоящий профессионал) на опыте и классе точно будет справляться с работой в нашем чемпионате.
Хочется молодого, перспективного, который будет выкладываться за «Зенит» ради будущего отъезда в европейский топ-клуб? Летом никто не мешает найти такого (а позже продать его в Китай). Ломбертс, скорее всего, пробудет в Петербурге недолго, Кришито, если не уйдёт, может играть слева, а посадке Нету на скамейку никто сильно не расстроится. Этому же молодому перспективному партнёрство с Ивановичем пойдёт только на пользу.
Говорят и о ещё одном плюсе – универсализме Ивановича, но здесь начинается разговор о раздутости состава и зарплатной ведомости «Зенита». Команде сейчас абсолютно не нужен правый защитник, ведь в составе есть Смольников, Анюков, приглашённые зимой Цаллагов и Зуйков, а также пробовавшиеся справа Новосельцев и Юсупов. То бишь сейчас в составе «Зенита» 7 (!!!) потенциальных кандидатов на позицию правого защитника! И только для последних двух она не является родной.
Слева у «Зенита» могут сыграть Кришито, Жирков и Чернов – уже 3 человека. Ворота с переменным успехом сторожат четверо.
На две позиции в центре поля претендуют Гарсия, Эрнани, Маурисио (которого могут обменять на Самариса), Цаллагов, Могилевец (которого почему-то не хотят отпускать в «Ростов»), Юсупов, также зарплату в клубе получают Файзулин и Рязанцев. При этом «Зенит» интересуется Нобоа, вёл торг по Пропперу, который, правда, является полузащитником, более склонным к атаке.
В группе атакующих полузащитников у Луческу 3 человека, но сколько претендентов! Мак и Шатов, Жулиано и Данни, Кокорин и Молло, а ведь есть ещё неплохой Джорджевич. О молодёжи типа Гасилина и заикаться не приходится – им в «Зените» места нет и, видимо, не будет.
Луческу же, несмотря на имеющуюся глубину, не показал себя приверженцем ротации даже в щадящих условиях группового этапа Лиги Европы – в плей-офф он тем более вряд ли станет её широко применять. Недокомплект – это плохо, но и перебор игроков – ничего хорошего. Потому эта весна, скорее всего, определит, кто будет стараться приносить «Зениту» лигочемпионские успехи на новом стадионе, а кто – нет. Браниславу Ивановичу должно хватить сил и мастерства, дабы оказаться в первой группе.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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