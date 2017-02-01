Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

СМИ: Стивен Колкер заработает в "Локомотиве" около 1 млн фунтов

Защитник Стивен Колкер за время потенциальной аренды в "Локомотиве" заработает ?1 млн, передает "Газета.ru" со ссылкой на британские СМИ.

Сообщается, что 25-летний футболист уже прошел медосмотр в Марбелье, где проводят свой сбор "железнодорожники". По предварительной информации, Колкер будет арендован московским клубом до конца сезона.
Теги: Локомотив
Сегодня, 11:46
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.