Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виталий Мутко: тестирование паспорта болельщика проведем в апреле в Казани

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что паспорт болельщика (FAN ID), разработанный в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018, будет протестирован в апреле на стадионе в Казани.

FAN ID является ключевым инструментом системы идентификации футбольных болельщиков. Он представляет собой пластиковую карточку с указанием фамилии и имени, а также изображением фотографии ее обладателя. Выдача паспортов болельщика стартовала в среду в четырех городах России - Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге.

"В апреле попробуем на стадионе в Казани провести тестовый режим такого документа. Каждый стадион будет оборудован терминалами, должна будет высветиться личность болельщика при проходе терминала. Да, подделать сегодня можно что угодно, но на экране при проходе все равно будет совсем другое лицо.

В будущем, думаю, эта система, если она будет работать, может быть использована организаторами спортивно-массовых соревнований. Они сами определят, когда и на каких соревнованиях их нужно продавать. Абонементы, к примеру, покупают 30-40% болельщиков. Тут возможна такая же система", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 11:54
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.