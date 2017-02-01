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Источник: Владимир Обухов и Денис Якуба расторгли контракты с "Кубанью"

"Кубань" продолжает нести потери в составе. Помимо уже ушедших Владимира Ильина и Арсена Хубулова, ещё два футболиста в весенней части сезона не будут защищать цвета "желто-зеленых", передает "Greenmile".

Полузащитник Денис Якуба и нападающий Владимир Обухов, судя по всему, продолжат карьеру в других клубах. Оба футболиста на основании решения КДК РФС уведомили ФК "Кубань" о своём намерении расторгнуть трудовые соглашения в одностороннем порядке.

Игрок молодежной сборной России Денис Якуба защищал жёлто-зеленые цвета с 2013 года, а в нынешнем сезоне выходил на поле в 10-ти матчах. Отметим, что Денис на данный момент занимает второе место в голосовании болельщиков "Кубани", выбирающих лучших игроков команды после каждого сыгранного матча.

Владимир Обухов пополнил ряды краснодарской команды летом 2016 года, когда перешел из московского "Спартака" за 50 миллионов рублей. Отмечается, что сумма до сих пор не переведена на счета москвичей, а игрока уже нет в составе "Кубани", причем за время нахождения в стане клуба Обухов ни разу не получил заработную плату.

За осенний отрезок первенства ФНЛ Обухов выходил на поле в 19-ти играх, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
Теги: Кубань Обухов
Сегодня, 11:58
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№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
прощай кубань! прихвати еще урал!


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Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 12:30) #
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Болеет за:
«Кубань»
Кем сезон доигрывать собрались? Или уже и доигрывать не будут?


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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