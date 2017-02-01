Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:40
"Зенит" отдал Йовановича в аренду "Бордо" без права выкупа (2)
"Зенит" отдал Йовановича в аренду "Бордо" без права выкупа (2)
Вчера 23:15
Салли Мунтари официально перешел в "Пескару"
Салли Мунтари официально перешел в "Пескару"
Вчера 22:13
"Ливерпуль" — "Челси": стали известны стартовые составы (2)
"Ливерпуль" — "Челси": стали известны стартовые составы (2)
Вчера 22:12
Павел Долгов попал в сферу интересов "Анжи"
Павел Долгов попал в сферу интересов "Анжи"
Вчера 21:47
Хамит Алтынтоп перешёл в "Дармштадт"
Хамит Алтынтоп перешёл в "Дармштадт"
Вчера 21:34
"Бернли" купил у "Астон Виллы" Вествуда
"Бернли" купил у "Астон Виллы" Вествуда
Виталий Мутко: на ЧМ-2018 ожидаем в России до 3 млн туристов
Вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко рассказал об ожидаемом количестве туристов на время проведения Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018.
"Мы ожидаем порядка 700 тысяч туристов на Кубке конфедераций и 3 миллиона на чемпионат мира-2018", – передает слова Мутко "СЭ".
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.
"Мы ожидаем порядка 700 тысяч туристов на Кубке конфедераций и 3 миллиона на чемпионат мира-2018", – передает слова Мутко "СЭ".
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.