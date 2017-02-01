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Виталий Мутко: на ЧМ-2018 ожидаем в России до 3 млн туристов

Вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко рассказал об ожидаемом количестве туристов на время проведения Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

"Мы ожидаем порядка 700 тысяч туристов на Кубке конфедераций и 3 миллиона на чемпионат мира-2018", – передает слова Мутко "СЭ".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.
Теги: Мутко
Сегодня, 12:17
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