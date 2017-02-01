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"Аякс" совершил второй по стоимости трансфер в своей истории
Нападающий "Сан-Паулу" Давид Нерес продолжит карьеру в "Аяксе", сообщает пресс-служба голландского клуба.
19-летний бразильский футболист подписал контракт до лета 2021 года. За переход Нереса "Аякс" выложил € 12 млн плюс 3 млн в качестве бонусов, в случае успешного выступления игрока.
Этот трансфер занял вторую строчку в списке самых дорогих приобретений клуба в его истории. Самым высоким по стоимости остаётся переход Миралема Сулеймани из "Херенвена", за которого в 2013 году "Аякс" заплатил € 16,25 млн.
Чемпионат
19-летний бразильский футболист подписал контракт до лета 2021 года. За переход Нереса "Аякс" выложил € 12 млн плюс 3 млн в качестве бонусов, в случае успешного выступления игрока.
Этот трансфер занял вторую строчку в списке самых дорогих приобретений клуба в его истории. Самым высоким по стоимости остаётся переход Миралема Сулеймани из "Херенвена", за которого в 2013 году "Аякс" заплатил € 16,25 млн.
Чемпионат
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