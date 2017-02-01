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Мамаду Сако перешел в "Кристал Пэлас" на правах аренды (фото)

Защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако будет выступать за "Кристал Пэлас", информирует официальный сайт "орлов".

Лондонский клуб объявил об аренде французского игрока обороны до конца нынешнего сезона.

Напомним, 26-летний игрок поссорился с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом, из-за чего перестал выходить на поле.

Теги: Сако Кристал Пэлас
Сегодня, 12:33
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№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мамаду Сако смотрит на тебя, как на еду.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: ТИboo Владивосток (Сегодня, 13:01) #
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Иди Амин жив!
Регистрация: 6.08.2016
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:55) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
ну и рожа! bowtie

Цитата: zenit47
а что же не в Спартак?

а чё не в Зенит?


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:37) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
а что же не в Спартак?
Регистрация: 17.05.2013
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