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Мамаду Сако перешел в "Кристал Пэлас" на правах аренды (фото)
Защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако будет выступать за "Кристал Пэлас", информирует официальный сайт "орлов".
Лондонский клуб объявил об аренде французского игрока обороны до конца нынешнего сезона.
Напомним, 26-летний игрок поссорился с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом, из-за чего перестал выходить на поле.
Лондонский клуб объявил об аренде французского игрока обороны до конца нынешнего сезона.
Напомним, 26-летний игрок поссорился с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом, из-за чего перестал выходить на поле.
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