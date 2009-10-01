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Дмитрий Селюк: Траоре навсегда останется в истории ЦСКА, а теперь пусть забивает Оланаре
Агент Дмитрий Селюк, рассказал, что его клиент Ласина Траоре навсегда останется в истории ЦСКА. Ранее Траоре перешел в хихонский "Спортинг" на правах аренды.
"Как я и обещал, Траоре покинул ЦСКА. Причем Ласина перешел в один из двух лучших чемпионатов в мире - в испанский, где у него также будет возможность показать, на что он способен. Хочу заметить, что Траоре, который играл в ЦСКА и, возможно, кому-то не нравился, был востребован многими клубами, три из которых как раз испанские.
Никто не сомневается, что ЦСКА - это топ-клуб, который никогда не падает в грязь лицом. Хочу передать большое спасибо от Траоре за время, проведенное в ЦСКА, где он многое почерпнул.
Спасибо и Слуцкому. Хочешь не хочешь, а Ласина навсегда останется в истории ЦСКА автором первого гола на "Арене ЦСКА" как в чемпионате России, так и в Лиге чемпионов. А теперь пусть забивает Оланаре", - цитирует агента "Чемпионат".
"Как я и обещал, Траоре покинул ЦСКА. Причем Ласина перешел в один из двух лучших чемпионатов в мире - в испанский, где у него также будет возможность показать, на что он способен. Хочу заметить, что Траоре, который играл в ЦСКА и, возможно, кому-то не нравился, был востребован многими клубами, три из которых как раз испанские.
Никто не сомневается, что ЦСКА - это топ-клуб, который никогда не падает в грязь лицом. Хочу передать большое спасибо от Траоре за время, проведенное в ЦСКА, где он многое почерпнул.
Спасибо и Слуцкому. Хочешь не хочешь, а Ласина навсегда останется в истории ЦСКА автором первого гола на "Арене ЦСКА" как в чемпионате России, так и в Лиге чемпионов. А теперь пусть забивает Оланаре", - цитирует агента "Чемпионат".
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