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Дмитрий Селюк: Траоре навсегда останется в истории ЦСКА, а теперь пусть забивает Оланаре

Агент Дмитрий Селюк, рассказал, что его клиент Ласина Траоре навсегда останется в истории ЦСКА. Ранее Траоре перешел в хихонский "Спортинг" на правах аренды.

"Как я и обещал, Траоре покинул ЦСКА. Причем Ласина перешел в один из двух лучших чемпионатов в мире - в испанский, где у него также будет возможность показать, на что он способен. Хочу заметить, что Траоре, который играл в ЦСКА и, возможно, кому-то не нравился, был востребован многими клубами, три из которых как раз испанские.

Никто не сомневается, что ЦСКА - это топ-клуб, который никогда не падает в грязь лицом. Хочу передать большое спасибо от Траоре за время, проведенное в ЦСКА, где он многое почерпнул.

Спасибо и Слуцкому. Хочешь не хочешь, а Ласина навсегда останется в истории ЦСКА автором первого гола на "Арене ЦСКА" как в чемпионате России, так и в Лиге чемпионов. А теперь пусть забивает Оланаре", - цитирует агента "Чемпионат".
Теги: Селюк Траоре ЦСКА
Сегодня, 12:54
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№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
Теперь хоть меньше Селюка будет


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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