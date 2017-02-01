Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Вячеслав Малафеев вручил первый паспорт болельщика в Санкт-Петербурге

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев вручил первый паспорт болельщика (Fan ID) Кубка конфедераций 2017 года в Санкт-Петербурге.

Торжественная церемония выдачи документов одновременно прошла в четырех городах-участниках Кубка конфедераций: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Обладателем первого паспорта болельщика в городе на Неве стал Алексей Сидоркин, купивший билет на матч Новая Зеландия - Португалия и подавший заявку на получение Fan ID.

"Практически мгновенно было оформлено, потом позвонили, пригласили (на церемонию вручения)", - поделился он. Болельщик подчеркнул, что поддерживает инициативу выдачи таких идентификационных документов, призванных обеспечить безопасность в ходе матчей, и признался, что ему не терпится поскорее увидеть новый стадион "Зенита", на котором будут проходить футбольные матчи.

ТАСС
Теги: Малафеев
Сегодня, 12:57
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.