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Роман Широков: если хулиганить, то паспорт болельщика можно и потерять
Бывший капитан сборной России Роман Широков высказал свое мнение о паспортах болельщиков в преддверии Кубка конфедераций-2017.
"Паспорт болельщика поможет бесплатно передвигаться в городе и проходить на стадион без лишней затраты времени – прислоняете карточку и спокойно проходите. Кроме того – это безопасность.
В этот паспорт будут вноситься правонарушения, совершаемые на стадионе, потому если хулиганить, его можно потерять. Fan ID облегчит процедуру регистрации на турнир и даст определённые преимущества.
Насколько я знаю, ничего подобного за рубежом ещё не было. К сожалению, пока не успел получить, но скоро зайду на сайт и зарегистрируюсь. Чемпионат мира – значимое событие для нашей страны, масштабное мероприятие, которое мы проведём на самом высоком уровне", – цитирует Широкова "Чемпионат".
"Паспорт болельщика поможет бесплатно передвигаться в городе и проходить на стадион без лишней затраты времени – прислоняете карточку и спокойно проходите. Кроме того – это безопасность.
В этот паспорт будут вноситься правонарушения, совершаемые на стадионе, потому если хулиганить, его можно потерять. Fan ID облегчит процедуру регистрации на турнир и даст определённые преимущества.
Насколько я знаю, ничего подобного за рубежом ещё не было. К сожалению, пока не успел получить, но скоро зайду на сайт и зарегистрируюсь. Чемпионат мира – значимое событие для нашей страны, масштабное мероприятие, которое мы проведём на самом высоком уровне", – цитирует Широкова "Чемпионат".
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