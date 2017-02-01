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Роман Широков: если хулиганить, то паспорт болельщика можно и потерять

Бывший капитан сборной России Роман Широков высказал свое мнение о паспортах болельщиков в преддверии Кубка конфедераций-2017.

"Паспорт болельщика поможет бесплатно передвигаться в городе и проходить на стадион без лишней затраты времени – прислоняете карточку и спокойно проходите. Кроме того – это безопасность.

В этот паспорт будут вноситься правонарушения, совершаемые на стадионе, потому если хулиганить, его можно потерять. Fan ID облегчит процедуру регистрации на турнир и даст определённые преимущества.

Насколько я знаю, ничего подобного за рубежом ещё не было. К сожалению, пока не успел получить, но скоро зайду на сайт и зарегистрируюсь. Чемпионат мира – значимое событие для нашей страны, масштабное мероприятие, которое мы проведём на самом высоком уровне", – цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков
Сегодня, 12:59
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