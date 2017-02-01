Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виталий Мутко: иностранцам FAN ID доставит "Почта России" - самая надежная почта в мире

Глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко рассказал, как паспорт болельщика, разработанный к проведению Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018, будет доставляться иностранным болельщикам.

"Паспорт болельщиков для иностранцев будет доставляться курьером с помощью "Почты России". Это самая надежная почта в мире, так что все с ним будет нормально", - цитирует Мутко "Р-Спорт".

Наличие FAN ID и билета на матч одного из двух турниров позволит иностранным гостям посетить РФ без визы.
Теги: Мутко
Сегодня, 13:28
Напечатать
10
(2)
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:27) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Мутко - неадекват.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№9 Написал: Батька (Сегодня, 14:32) #
  • +1
  •  (1)

laughing
Регистрация: 9.09.2016
№8 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 14:26) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Алания»
flushed disappointed_relieved Как я рад жить в стране родной, как я сочувствую клиентам FeDex всяким..
Регистрация: 3.05.2015
№7 Написал: Buiser812 (Сегодня, 14:16) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
anguished


--------------------
..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№6 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 14:10) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
joy похоже иностранные болельщики будут смотреть игры дома по телевизору, судорожно обновляя страничку отслеживания трек-кода и удивляясь - почему это мой паспорт идет из Москвы в условный Лондон маршрутом Москва- Екатеринбург- Калининград- Владивосток- Зимбабве- трек не активен?)))
Регистрация: 23.03.2016
№5 Написал: seryu Москва (Сегодня, 14:00) #
  • +2
  •  (2)

Да,Мудко - это скорее диагноз, а не фамилия.
Скорее пеший курьер быстрее доставит, чем почта России.
Регистрация: 17.03.2009
№4 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 13:59) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 30.07.2014
№3 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 13:56) #
  • +3
  •  (3)

"Почта России" - самая надежная почта в мире - падсталом сцуко)))
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:42) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Мутко
с помощью "Почты России". Это самая надежная почта в мире


Спасибо, поржал)


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:41) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Пистес болелам. Получат паспорт в 2027 году. Более куевую организацию у нас в стране еще поискать!
Регистрация: 23.08.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.