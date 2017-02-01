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Виталий Мутко: иностранцам FAN ID доставит "Почта России" - самая надежная почта в мире
Глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко рассказал, как паспорт болельщика, разработанный к проведению Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018, будет доставляться иностранным болельщикам.
"Паспорт болельщиков для иностранцев будет доставляться курьером с помощью "Почты России". Это самая надежная почта в мире, так что все с ним будет нормально", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Наличие FAN ID и билета на матч одного из двух турниров позволит иностранным гостям посетить РФ без визы.
"Паспорт болельщиков для иностранцев будет доставляться курьером с помощью "Почты России". Это самая надежная почта в мире, так что все с ним будет нормально", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Наличие FAN ID и билета на матч одного из двух турниров позволит иностранным гостям посетить РФ без визы.
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