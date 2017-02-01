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Арсен Хубулов из "Кубани" перейдет в "Анжи", Владимир Ильин - в "Урал"

"Кубань" и полузащитник Арсен Хубулов достигли соглашения о прекращении действия трудового договора. Игрок продолжит карьеру в махачкалинском "Анжи", информирует официальный сайт желто-зеленых.

– "Кубань" навсегда останется в моем сердце, я всю жизнь буду переживать за эту команду, – отметил Арсен Хубулов. – Она мне очень многое дала, надеюсь, что и я ей тоже был полезен. Я очень благодарен руководителям и тренерам, футболистам и, конечно, болельщикам. С тренерским штабом и частью ребят я вчера попрощался, пожелали друг другу удачи и сказали добрые слова. Я по-доброму расстаюсь сейчас с "Кубанью", надеюсь, что и на меня никто не будет держать зла. В клубе и городе остается много друзей, поэтому я всегда буду болеть за "Кубань".

Также сообщается, что достигнута договоренность о прекращении трудовых отношений с Владимиром Ильиным. Игрок продолжит свою карьеру также в клубе Премьер лиги – екатеринбургском "Урале".
Теги: Кубань Анжи Урал
Сегодня, 13:35
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