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Ведран Чорлука и Неманья Пейчинович вернулись в обойму "Локомотива"

Защитники "Локомотива" Ведран Чорлука и Неманья Пейчинович вернулись к работе в общей группе на тренировочном сборе в Испании.

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, футболисты уже приняли участие в двух тренировках команды, а также сыграли в двусторонке.

Оба игрока смогут сыграть 2 февраля в контрольном матче против "Адмиры".

ВИДЕО - здесь
Теги: Локомотив Чорлука Пейчинович
Сегодня, 13:42
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(1)
№2 Написал: safonas (Сегодня, 13:59) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: PanoV
Ну все, трепещите.

уже страшно, неужто на 6 место нацелились?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:46) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну все, трепещите.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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