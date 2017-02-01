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Станислав Черчесов: ищем соперников, которые не просто хотят, а вообще могут сыграть
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе соперников для проведения товарищеских матчей в преддверии Кубка конфедераций - 2017.
"Нужно сначала найти команды, которые не просто хотят, а вообще могут. У всех уже свой график. У нас, конечно, есть желание сыграть с максимально сильным соперником. Тут ещё нельзя забывать про коммерческую составляющую, которая должна всех устроить.
Где в Европе сборная России будет готовиться к Кубку конфедерации? Этот вопрос может решиться в ближайшие пару дней, когда прилетит менеджер Евгений Савин.
Я уже ездил смотреть, теперь его задачей будет договориться. Пока называть ничего не будем. Нет смысла озвучивать то, что ещё не свершилось", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
"Нужно сначала найти команды, которые не просто хотят, а вообще могут. У всех уже свой график. У нас, конечно, есть желание сыграть с максимально сильным соперником. Тут ещё нельзя забывать про коммерческую составляющую, которая должна всех устроить.
Где в Европе сборная России будет готовиться к Кубку конфедерации? Этот вопрос может решиться в ближайшие пару дней, когда прилетит менеджер Евгений Савин.
Я уже ездил смотреть, теперь его задачей будет договориться. Пока называть ничего не будем. Нет смысла озвучивать то, что ещё не свершилось", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
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