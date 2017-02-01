Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Станислав Черчесов: ищем соперников, которые не просто хотят, а вообще могут сыграть

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе соперников для проведения товарищеских матчей в преддверии Кубка конфедераций - 2017.

"Нужно сначала найти команды, которые не просто хотят, а вообще могут. У всех уже свой график. У нас, конечно, есть желание сыграть с максимально сильным соперником. Тут ещё нельзя забывать про коммерческую составляющую, которая должна всех устроить.

Где в Европе сборная России будет готовиться к Кубку конфедерации? Этот вопрос может решиться в ближайшие пару дней, когда прилетит менеджер Евгений Савин.

Я уже ездил смотреть, теперь его задачей будет договориться. Пока называть ничего не будем. Нет смысла озвучивать то, что ещё не свершилось", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 13:58
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:21) #
  • 0
  •  (0)

Саламыч, он здесь, на МАТЧ ТВ!


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.