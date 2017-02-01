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"Фейеноорд" отверг предложение "Спартака" по защитнику Теренсу Конголо

"Фейеноорд" отказался продать 22-летнего защитника Теренса Конголо в "Спартак", передает "СЭ".

Сумма предложения красно-белых неизвестна, однако голландский клуб не захотел расставаться с одним из своих самых талантливых игроков в середине сезона.
Теги: Спартак Фейеноорд
Сегодня, 14:07
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(3)
№5 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 15:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
охуел что ли, блеа?????!!!!


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010
№4 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 15:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Каррера похоже серьезно настроен на приобретение качественного крайнего защитника,это хорошо.
Регистрация: 6.04.2016
№3 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GS
Хороший крайний защитник не помешал бы.

Да хороший и молодой. Только он ЦЗ.
Регистрация: 29.11.2014
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:54) #
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Хороший крайний защитник не помешал бы.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 14:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Отверг он, посмотрите, а!
А предлагал ли?


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
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