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Массимо Каррера предоставил игрокам "Спартака" три выходных

"Спартак" завершил тренировочные сборы в ОАЭ и вернулся в Москву, информирует пресс-служба красно-белых.

Сообщается, что спартаковцы получили три дня выходных.

Теги: Спартак
Сегодня, 14:52
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