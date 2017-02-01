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Виталий Мутко: с Кот-д’Ивуаром мы на стадии подписания договора, Бразилия тоже хочет сыграть

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о переговорах со сборными Кот-д’Ивуара и Бразилии о проведении товарищеских матчей. Игра против Кот-д’Ивуара запланирована на 24 марта и состоится в Краснодаре.

"С Кот-д’Ивуаром мы на стадии подписания. Не думаю, что мартовская игра вызовет у нас проблемы. С июньскими товарищескими матчами сложнее, ведь практически вся Европа играет. У Бразилии матч с Аргентиной в Австралии. Бразильцы очень хотят с нами сыграть, но им сложно будет прилететь к нам, но слишком неудобный для них маршрут получается. Предлагают обсудить другую дату.

Разберемся. Переговоры ведем с большим количеством сборных. Хотим красиво открыть стадионы. И "Лужники", и в Петербурге, и в Казани, где сборная еще не играла. В Ростове арену тоже строят опережающими темпами – теоретически можно и там сыграть", - цитирует Мутко "СЭ".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 14:59
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№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 15:37) #
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online

Виталя, почём сейчас товарняки? Сколько тебе?((
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 15:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
какая разница с кем позориться...
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Скажи Мутко что денег нет, для договаривания с нормальными командами. А так вези Монголию, КНДР посмотрим на наших на их фоне, посмеемся так сказать.
Регистрация: 2.08.2010
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