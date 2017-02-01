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14:59
Виталий Мутко: с Кот-д’Ивуаром мы на стадии подписания договора, Бразилия тоже хочет сыграть (3)
Виталий Мутко: с Кот-д’Ивуаром мы на стадии подписания договора, Бразилия тоже хочет сыграть (3)
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Виталий Мутко: с Кот-д’Ивуаром мы на стадии подписания договора, Бразилия тоже хочет сыграть
Президент РФС Виталий Мутко рассказал о переговорах со сборными Кот-д’Ивуара и Бразилии о проведении товарищеских матчей. Игра против Кот-д’Ивуара запланирована на 24 марта и состоится в Краснодаре.
"С Кот-д’Ивуаром мы на стадии подписания. Не думаю, что мартовская игра вызовет у нас проблемы. С июньскими товарищескими матчами сложнее, ведь практически вся Европа играет. У Бразилии матч с Аргентиной в Австралии. Бразильцы очень хотят с нами сыграть, но им сложно будет прилететь к нам, но слишком неудобный для них маршрут получается. Предлагают обсудить другую дату.
Разберемся. Переговоры ведем с большим количеством сборных. Хотим красиво открыть стадионы. И "Лужники", и в Петербурге, и в Казани, где сборная еще не играла. В Ростове арену тоже строят опережающими темпами – теоретически можно и там сыграть", - цитирует Мутко "СЭ".
"С Кот-д’Ивуаром мы на стадии подписания. Не думаю, что мартовская игра вызовет у нас проблемы. С июньскими товарищескими матчами сложнее, ведь практически вся Европа играет. У Бразилии матч с Аргентиной в Австралии. Бразильцы очень хотят с нами сыграть, но им сложно будет прилететь к нам, но слишком неудобный для них маршрут получается. Предлагают обсудить другую дату.
Разберемся. Переговоры ведем с большим количеством сборных. Хотим красиво открыть стадионы. И "Лужники", и в Петербурге, и в Казани, где сборная еще не играла. В Ростове арену тоже строят опережающими темпами – теоретически можно и там сыграть", - цитирует Мутко "СЭ".
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