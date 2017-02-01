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Экс-хавбек "Кубани" Денис Якуба может стать игроком "Зенита"

Полузащитник "Кубани" и молодежной сборной России Денис Якуба может стать игроком "Зенита", информирует "Sportbox".

Сообщается, что у 20-летнего футболиста несколько вариантов продолжения карьеры, в частности, его может приобрести "Зенит", который затем отдаст его в аренду "Крыльяи Советов"

Напомним, Якуба в числе группы игроков "Кубани" подал заявление в Палату по разрешениям споров в связи с имеющимися задолженностями и, как ранее сообщалось, расторг контракт с клубом в одностороннем порядке.
Теги: Зенит Крылья Советов
Сегодня, 15:24
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№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 15:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
хватит, горшочек не вари
Регистрация: 22.08.2007
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