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"Зенит" объявил о подписании контракта с Браниславом Ивановичем (фото)

"Зенит" и "Челси" достигли договоренности о переходе Бранислава Ивановича, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один год.

"Сине-бело-голубые приветствуют Бранислава Ивановича в Петербурге и желают удачи в составе новой команды", - говорится на сайте "Зенита".

Теги: Зенит Иванович
Сегодня, 15:28
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10
(1)
№10 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 15:50) #
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online

Поздравляю "Зенит"! Когда молодцы, тогда молодцы!

Цитата: Spartak СССР
лучшие годы провел в Локо,ну а в зенит перешел для прибавки к пенсии


Теперь Китай занимается прибавками.
Регистрация: 21.09.2015
№9 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вместе с «Челси» Иванович приезжал в Россию в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2010/11, когда английский клуб попал в одну группу со «Спартаком». В «Лужниках» синие победили 2:0, на «Стэмфорд Бридж» — разгромили красно-белых 4:1, а Бранислав оформил дубль в домашнем матче. В серии плей-офф Лиги Европы сезона-2012/13 против «Рубина» Иванович отыграл три минуты.


Ну что со свиньями делать, Бранислав прекрасно знает, добро пожаловать


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№8 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 15:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
лучшие годы провел в Локо,ну а в зенит перешел для прибавки к пенсии
Регистрация: 6.04.2016
№7 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vertel
Ну и славненько. Будет лучшим защитником РФПЛ. Универсал, в Европе может играть на своём любимом правом крае, очень радует, что появился игрок, прекрасно играющий головой при стандартах, был бы ещё игрок, умеющий подавать угловые целенаправленно на него и пробивать штрафные ему на голову, пока таких не вижу, не умеют бить по неподвижному мячу. А зачем исполняет это Шатов, вообще, непонятно.

Поправил бы,одним из лучших..незабывайте есть еще и Чорлука точно не слабее.
Регистрация: 3.11.2016
№6 Написал: baden69 (Сегодня, 15:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Очень рад, что опытный и сильный игрок пришел в российскую премьер-лигу. Такие игроки делают наш чемпионат интереснее и сильнее.
Регистрация: 31.08.2010
№5 Написал: vertel латвия (Сегодня, 15:39) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Ну и славненько. Будет лучшим защитником РФПЛ. Универсал, в Европе может играть на своём любимом правом крае, очень радует, что появился игрок, прекрасно играющий головой при стандартах, был бы ещё игрок, умеющий подавать угловые целенаправленно на него и пробивать штрафные ему на голову, пока таких не вижу, не умеют бить по неподвижному мячу. А зачем исполняет это Шатов, вообще, непонятно.
Регистрация: 13.11.2009
№4 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:37) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
И чтоб без травм!


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 15:35) #
  • +4
  •  (4)
online

Будем смотреть на игру классного игрока. Поздравляю Питерцев!
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:34) #
  • +4
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Удачи в клубе!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Capptain (Сегодня, 15:34) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Вот это отличный трансфер! Удачи Браниславу!
Регистрация: 22.11.2012
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