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Бранислав Иванович: у меня было большое желание вернуться в Россию
Новичок сине-бело-голубых Бранислав Иванович дал первое интервью клубной пресс-службе после подписания контракта с питерцами.
— Я очень доволен, что перешел в такой большой клуб, и надеюсь, что мы вместе добьемся успехов.
— Когда впервые узнали об интересе "Зенита" и что почувствовали в тот момент?
— Если честно, долго не раздумывал над предложением. У меня было большое желание вернуться в Россию. Я чувствую высокую мотивацию и желание продолжать играть на высоком уровне. Я очень доволен, что все сложилось успешно.
— У вас большой опыт игры как на фланге обороны, так и в центре. Где чувствуете себя комфортнее?
— Самое главное для меня - выходить на поле. Одинаково комфортно чувствую себя как в центре, так и справа. Этот вопрос скорее относится к тренеру.
— Успели определиться с игровым номером?
— Я должен привыкнуть к команде и физически подготовиться к официальным матчам. Об игровом номере пока не задумывался - это сейчас не самое главное.
— Любите ли вы баскетбол и знаете ли вы, что в "Зените" выступает разыгрывающий сборной Сербии Стефан Маркович?
— Да, конечно, люблю смотреть баскетбол и знаю, что в Петербурге есть команда, которая выступает на высоком уровне. Желаю им успехов, как и нам.
ФК "Зенит"
— Я очень доволен, что перешел в такой большой клуб, и надеюсь, что мы вместе добьемся успехов.
— Когда впервые узнали об интересе "Зенита" и что почувствовали в тот момент?
— Если честно, долго не раздумывал над предложением. У меня было большое желание вернуться в Россию. Я чувствую высокую мотивацию и желание продолжать играть на высоком уровне. Я очень доволен, что все сложилось успешно.
— У вас большой опыт игры как на фланге обороны, так и в центре. Где чувствуете себя комфортнее?
— Самое главное для меня - выходить на поле. Одинаково комфортно чувствую себя как в центре, так и справа. Этот вопрос скорее относится к тренеру.
— Успели определиться с игровым номером?
— Я должен привыкнуть к команде и физически подготовиться к официальным матчам. Об игровом номере пока не задумывался - это сейчас не самое главное.
— Любите ли вы баскетбол и знаете ли вы, что в "Зените" выступает разыгрывающий сборной Сербии Стефан Маркович?
— Да, конечно, люблю смотреть баскетбол и знаю, что в Петербурге есть команда, которая выступает на высоком уровне. Желаю им успехов, как и нам.
ФК "Зенит"
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