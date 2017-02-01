Бранислав Иванович: у меня было большое желание вернуться в Россию

Новичок сине-бело-голубых Бранислав Иванович дал первое интервью клубной пресс-службе после подписания контракта с питерцами.— Я очень доволен, что перешел в такой большой клуб, и надеюсь, что мы вместе добьемся успехов.— Если честно, долго не раздумывал над предложением. У меня было большое желание вернуться в Россию. Я чувствую высокую мотивацию и желание продолжать играть на высоком уровне. Я очень доволен, что все сложилось успешно.— Самое главное для меня - выходить на поле. Одинаково комфортно чувствую себя как в центре, так и справа. Этот вопрос скорее относится к тренеру.— Я должен привыкнуть к команде и физически подготовиться к официальным матчам. Об игровом номере пока не задумывался - это сейчас не самое главное.— Да, конечно, люблю смотреть баскетбол и знаю, что в Петербурге есть команда, которая выступает на высоком уровне. Желаю им успехов, как и нам.