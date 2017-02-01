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Джон Терри попрощался и пожелал удачи Браниславу Ивановичу (фото)
Защитник и капитан "Челси" Джон Терри попрощался со своим многолетним партнером по обороне Браниславом Ивановичем, который перешел в "Зенит".
"Чувствую опустошение, видя как Бранислав уходит. Невероятный защитник, который был с нами на протяжении многих лет. У него сильный характер, это был важный человек в раздевалке. Он выиграл все в "Челси". Удачи, легенда", - написал Терри в Инстаграме.
"Чувствую опустошение, видя как Бранислав уходит. Невероятный защитник, который был с нами на протяжении многих лет. У него сильный характер, это был важный человек в раздевалке. Он выиграл все в "Челси". Удачи, легенда", - написал Терри в Инстаграме.
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