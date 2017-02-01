Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Джон Терри попрощался и пожелал удачи Браниславу Ивановичу (фото)

Защитник и капитан "Челси" Джон Терри попрощался со своим многолетним партнером по обороне Браниславом Ивановичем, который перешел в "Зенит".

"Чувствую опустошение, видя как Бранислав уходит. Невероятный защитник, который был с нами на протяжении многих лет. У него сильный характер, это был важный человек в раздевалке. Он выиграл все в "Челси". Удачи, легенда", - написал Терри в Инстаграме.

Теги: Терри Иванович Челси
Сегодня, 15:45
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.