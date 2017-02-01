Тренеры команд Кубка Конфедераций-2017 - о России: Кремль, водка, Карпин (видео)

Тренеров сборных, которые примут участие в Кубке Конфедераций-2017, попросили охарактеризовать страну-организатора - Россию одним словом.



Свое мнение высказали Станислав Черчесов (Россия), Энтони Хадсон (Новая Зеландия), Йоахим Лев (Германия), Хуан Антонио Пицци (Чили), Хуан Карлос Осорио (Мексика), Фернанду Сантуш (Португалия) и Анге Постекоглу (Австралия).



