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Тренеры команд Кубка Конфедераций-2017 - о России: Кремль, водка, Карпин (видео)

Тренеров сборных, которые примут участие в Кубке Конфедераций-2017, попросили охарактеризовать страну-организатора - Россию одним словом.

Свое мнение высказали Станислав Черчесов (Россия), Энтони Хадсон (Новая Зеландия), Йоахим Лев (Германия), Хуан Антонио Пицци (Чили), Хуан Карлос Осорио (Мексика), Фернанду Сантуш (Португалия) и Анге Постекоглу (Австралия).

Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 16:06
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№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кремль,Водка,Карпин,Медведь и Балалайка!)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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