Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:43
Максим Батов может перейти в "Анжи" (1)
Максим Батов может перейти в "Анжи" (1)
14:59
Виталий Мутко: с Кот-д’Ивуаром мы на стадии подписания договора, Бразилия тоже хочет сыграть (5)
Виталий Мутко: с Кот-д’Ивуаром мы на стадии подписания договора, Бразилия тоже хочет сыграть (5)
Тренеры команд Кубка Конфедераций-2017 - о России: Кремль, водка, Карпин (видео)
Тренеров сборных, которые примут участие в Кубке Конфедераций-2017, попросили охарактеризовать страну-организатора - Россию одним словом.
Свое мнение высказали Станислав Черчесов (Россия), Энтони Хадсон (Новая Зеландия), Йоахим Лев (Германия), Хуан Антонио Пицци (Чили), Хуан Карлос Осорио (Мексика), Фернанду Сантуш (Португалия) и Анге Постекоглу (Австралия).
Свое мнение высказали Станислав Черчесов (Россия), Энтони Хадсон (Новая Зеландия), Йоахим Лев (Германия), Хуан Антонио Пицци (Чили), Хуан Карлос Осорио (Мексика), Фернанду Сантуш (Португалия) и Анге Постекоглу (Австралия).
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.