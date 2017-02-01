"Халл Сити" арендовал Альфреда Ндиайе

"Халл Сити" подписал центрального полузащитника испанского "Вильярреала" Альфреда Ндиайе, сообщает пресс-служба английского клуба.



Речь идет об аренде до конца сезона. Сенегалец уже получил 10-й номер. Напомним, что Ндиайе пополнил состав "подводников" только прошлым летом и успел провести 13 матчей, забив 1 гол.