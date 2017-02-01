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Камиль Гросицки стал игроком "Халл Сити"

"Халл Сити" подписал польского хавбека французского "Ренна" Камиля Гросицки, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 28-летним игроком заключен на 3,5 года. Отметим, что в текущем сезоне Гросицки за "Ренн" провел 18 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.
Теги: Халл Сити
Сегодня, 17:20
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