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"Арсенал" готов заплатить за Ройса 70 миллионов евро

"Арсенал" возобновил интерес к полузащитнику "Боруссии" Марко Ройсу, сообщает Bild.

"Канониры" видят в нем замену Месуту Озилу или же Алексису Санчесу, если кто-то из них откажется продлевать контракт. Уже летом лондонцы готовы предложить "шмелям" за 27-летнего игрока около 70 миллионов евро.
Теги: Ройс Боруссия Д Арсенал Трансферы
Сегодня, 19:36
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