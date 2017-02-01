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"Зенит" сыграл вничью с "Оддом"

"Зенит" в товарищеском матче на сборе в Испании сыграл вничью с норвежским "Оддом".

Товарищеский матч

"Зенит" - "Одд" 1:1

Голы: Жулиано, 37 - Нордквелле, 4

"Зенит" 1 тайм: Бабурин, Анюков, Ломбертс, Нету, Чернов, Цаллагов, Жулиано, Могилевец, Молло, Дзюба, Джорджевич

"Зенит" 2 тайм: Лодыгин, Зуйков (Данни, 66), Эрнани, Кришито, Маурисио, Кокорин, Юсупов, Шатов, Гарсия, Мак, Жирков

"Одд": Мюхра, Берге, Хаген, Рууд, Грогард, Йенсен, Броберг, Нордквелле, Младенович, Риски, Оксеан

Предупреждения: Кокорин, 90
Теги: Зенит
Сегодня, 20:23
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9
(1)
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:37) #
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Цитата: Mitrich
чего, нам пи3дес?

Ну вообще то обосрались.
Регистрация: 3.03.2007
№8 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 20:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Mitrich, не принимай близко к сердцу. Это ответка за пляски с завыванием некоторых так с казать ваших на ветке матча с Копенгагеном.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Щаз набегут хрипя туберкулезом бесновавшиеся вчера на нашей ветке бамжы и начнут снисходительно доказывать, што таварняг ничо ни значит.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 20:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Поросятки чего, нам пи3дес? Начинайте чемпионство тоды праздновать, вам не впервой.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№5 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 20:33) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
чемпионы по товарнякам слишком уверовали в свою непобедимость и забыли, что первое место по итогам 17 туров - лишь промежуточный результат
Регистрация: 16.03.2010
№4 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 20:31) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
О,свиньи вылезли из свинарника...добро пожаловать...


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:30) #
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laughing
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:29) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Истаричаская противостояния с нарвешскай грандой закончилась виликай ничьей, равнай пабеди в фенале лиги шампиньонаф.
..
В мощной барьбе зеня спасла очко и свое, в том числе !
Ищо одна славная страница болотной эстореи.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 20:25) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
У бомжей всё бабло видать на Крестовский (и дальше) идет - приходится теперь готовиться к сезону на каких-то буреломах. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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