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20:23
"Зенит" сыграл вничью с "Оддом" (9)
"Зенит" сыграл вничью с "Оддом" (9)
20:13
Виталий Мутко доложил Владимиру Путину, что на Кубке конфедераций ожидается более 700 тысяч болельщиков
Виталий Мутко доложил Владимиру Путину, что на Кубке конфедераций ожидается более 700 тысяч болельщиков
19:14
Фанаты "Райо Вальекано" обвинили Романа Зозулю в нацистских взглядах, аренда была отменена (20)
Фанаты "Райо Вальекано" обвинили Романа Зозулю в нацистских взглядах, аренда была отменена (20)
16:43
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Максим Батов может перейти в "Анжи" (1)
14:59
Виталий Мутко: с Кот-д’Ивуаром мы на стадии подписания договора, Бразилия тоже хочет сыграть (4)
Виталий Мутко: с Кот-д’Ивуаром мы на стадии подписания договора, Бразилия тоже хочет сыграть (4)
"Зенит" сыграл вничью с "Оддом"
"Зенит" в товарищеском матче на сборе в Испании сыграл вничью с норвежским "Оддом".
Товарищеский матч
"Зенит" - "Одд" 1:1
Голы: Жулиано, 37 - Нордквелле, 4
"Зенит" 1 тайм: Бабурин, Анюков, Ломбертс, Нету, Чернов, Цаллагов, Жулиано, Могилевец, Молло, Дзюба, Джорджевич
"Зенит" 2 тайм: Лодыгин, Зуйков (Данни, 66), Эрнани, Кришито, Маурисио, Кокорин, Юсупов, Шатов, Гарсия, Мак, Жирков
"Одд": Мюхра, Берге, Хаген, Рууд, Грогард, Йенсен, Броберг, Нордквелле, Младенович, Риски, Оксеан
Предупреждения: Кокорин, 90
Товарищеский матч
"Зенит" - "Одд" 1:1
Голы: Жулиано, 37 - Нордквелле, 4
"Зенит" 1 тайм: Бабурин, Анюков, Ломбертс, Нету, Чернов, Цаллагов, Жулиано, Могилевец, Молло, Дзюба, Джорджевич
"Зенит" 2 тайм: Лодыгин, Зуйков (Данни, 66), Эрнани, Кришито, Маурисио, Кокорин, Юсупов, Шатов, Гарсия, Мак, Жирков
"Одд": Мюхра, Берге, Хаген, Рууд, Грогард, Йенсен, Броберг, Нордквелле, Младенович, Риски, Оксеан
Предупреждения: Кокорин, 90
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