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Морган Амальфитано перешел в "Ренн"

Полузащитник "Лилля" Морган Амальфитано перебрался в стан "Ренна", сообщает официальный сайт последних.

Соглашение между игроком и французским клубом рассчитано на 2.5 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.
Теги: Лилль Ренн
Сегодня, 20:38
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