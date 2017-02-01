Морган Амальфитано перешел в "Ренн"

Полузащитник "Лилля" Морган Амальфитано перебрался в стан "Ренна", сообщает официальный сайт последних.



Соглашение между игроком и французским клубом рассчитано на 2.5 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.