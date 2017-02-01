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Бранислав Иванович будет играть в "Зените" под 60-м номером

"Зенит" внес в заявку на сезон своих новичков, перебравшихся в команду в зимнее трансферное окно, сообщается на официальном сайте российской футбольной Премьер-Лиги.

Бранислав Иванович, который ранее выступал за "Челси", будет играть в "Зените" под 60-м номером. Напомним, cоглашение с cербом рассчитано на два с половиной года с возможностью продления ещё на один год.

Эрнани выбрал 33-й номер, Йоан Молло 24-й, Андрей Лунёв 99-й, а Ибрагим Цаллагов - 30-й.
Теги: Иванович Зенит
Сегодня, 21:03
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(1)
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:06) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Saveger
Цитата: Сибирячок
По возрасту.

по стоимости стадиона, в млрд. руб.

По стоимости Халка)
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 21:39) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
По возрасту.

по стоимости стадиона, в млрд. руб.
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:38) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: sanyapytilin
По году рождения?)

По возрасту.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:11) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
По году рождения?)
Регистрация: 6.01.2006
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