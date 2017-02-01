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Защитник "Кубани" Михаил Смирнов перенс операцию в Санкт-Петербурге

Защитник "Кубани" Михаил Смирнов прооперирован в одной из лучших специализированных клиник Санкт-Петербурга.

Причина – разрыв медиального мениска левой ноги, возникший в ходе контрольного матча против румынской "Конкордии".

"Операция прошла нормально и без осложнений. Сейчас футболист чувствует себя хорошо, первые два дня после оперативного вмешательства он проведет в стационаре, затем Михаилу предстоит 10-дневный реабилитационный курс, который игрок пройдет также в Санкт-Петербурге. По результатам этого стартового этапа, будет разработан план дальнейшего восстановления", – прокомментировал руководитель медицинской службы клуба Александр Линский.

ФК "Кубань"
Теги: Кубань
Сегодня, 21:09
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