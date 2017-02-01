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Возрождающаяся Франция, китайские и английские богатеи, облом Зозули: главные события европейского трансферного окна
Следя за сагами о переходах Луиса Адриано и Бранислава Ивановича, попытками ЦСКА куда-нибудь спихнуть Ласина Траоре, Вы вполне могли не заметить множество интересных трансферов, состоявшихся в Европе за прошедший январь. Rusfootball.info исправляет это упущение и рассказывает всё, что Вам необходимо знать о трансферах закрывшегося вчера европейского окна.
Непомерные налоги и безграничный кошелёк владельцев «ПСЖ» должны были убить французский чемпионат, но он приходит в себя после тяжёлого ранения и становится ещё сильнее, чем до него. «ПСЖ» по-прежнему вне конкуренции по тратам: 40 млн. за Дракслера и 30 – за молодого нападающего «Бенфики» Гонсало Гедеша, игроков ещё не сформировавшихся. В случае с Гедешем – за игрока вообще мало кому известного.
Другие французские клубы пусть и не тратят таких денег, но укрепляются, возможно, даже лучше парижан. Немногим меньше 30 миллионов пришлось заплатить «Марселю» для того, чтобы выкупить из «Вест Хэма» наплевавшего на клуб, контракт, болельщиков и партнёров Димитри Пайета, но, несмотря на порчу имиджа, этот совсем не пай-мальчик остаётся классным игроком. Патрис Эвра по-прежнему таков, несмотря на все. Экс-защитник «Ювентуса» достался «Марселю» бесплатно – американский бизнесмен Фрэнк Маккорт готов возродить великий клуб, стагнировавший при Маргарите Луи-Дрейфус, русской вдове французского бизнесмена.
После переезда на новый стадион появляются деньги и у «Лиона»: гегемон нулевых нашёл 16 млн. евро на перевозку через Ла-Манш и далее Мемфиса Депая, который не заиграл в «МЮ», но ещё не растерял своей одарённости. 21-летний Анвар Эль-Гази только начал его проявлять, и пока очередной экспонат сокровищницы «Аякса» не подорожал и не привлёк внимание англичан, «Лилль» взял его за 9 миллионов. У недавних чемпионов Франции тоже новые владельцы, готовые вкладывать. Наконец, усилился и «Монако»: возможно, Менди стал посмешищем в матче с «ПСЖ» из-за появления в клубе бразильского таланта Жорже. В Football Manager этот левый защитник, как и его новые одноклубники Тома Лемар и Бернардо Сильва, дорастает до уровня мировой звезды.
Российские клубы уже не так богаты, но порой всё же переманивают игроков из элитных чемпионатов. Правда, далеко не со всеми получается так, как с Браниславом Ивановичем и Луисом Адриано. Например, рассматривавшийся в качестве альтернативы бразильцу Симоне Дзадза отправился из «Вест Хэма» спасать «Валенсию» от вылета. При этом сам форвард не сумел вылететь вовремя, опоздав на рейс. За его аренду «Валенсия» заплатила 2 миллиона евро с правом выкупа за 10.
Также «Спартак» искал центрального защитника, только уже не в «Вест Хэме». Но именно туда отправился чемпион Европы Жозе Фонте, перебравшийся в Лондон из «Саутгемптона» почти за 10 млн.евро. Мамаду Сакхо также остался на британском острове – «Кристал Пэлас» взял его у «Ливерпуля» в аренду.
Ещё один центрдэф Андреа Раноккья, итальянский Кокорин в смысле вечной молодости и перспективности, отказал «Зениту» и отправился в аренду в «Халл». Хорошо знакомый нам Умар Ньясс оказался там же, арендованный форвард не сдался в попытке покорить АПЛ и уже забил первый мяч за «тигров». И не кому-то там.
Стефана Йоветича, как и Фонте, хотели переманить в Россию летом, но игрок не захотел играть в нашем чемпионате ни за «Зенит», ни за «Спартак». Теперь парень, карьеру которому испортил переход в «Ман Сити», арендован у «Интера» «Севильей», за которую он уже забил 3 мяча в 4-х матчах, в том числе в ворота «Реала».
Хуан Итурбе же не заиграл под руководством Спаллетти и пошёл на понижение: футболист, на которого претендовал «Зенит», попробует начать всё сначала в «Торино», арендовавшем парагвайца с правом выкупа за 12.5 млн.
В программе «Переходный Период» на «Матч-ТВ» Роман Дубов, глава одного из спортивных агентств и совладелец «Портсмута» назвал прошедшее трансферное окно самым скучным. Глядя на ценники приобретённых англичанами игроков, так не скажешь, но большие траты стали обыденностью даже для середняков-аутсайдеров.
К примеру, «Бёрнли» может себе позволить забрать из «Норвича» Робби Брэйди за 15 млн.евро, а клуб Чемпионшипа «Вулверхэмптон» за те же деньги переманивает из «Бенфики» Элдера Кошту. «Саутгемптон» избавляет «Наполи» от Габбьядини и ещё доплачивает 17 миллионов. «Лестер» в надежде как-то заменить Нголо Канте платит 17.6 млн. за 20-летнего нигерийца Ндиди из «Генка». Ну а про трансферы дешевле 15-миллионых как-то и говорить неловко...
На этом фоне трансферы Моргана Шнайдерлена (из «МЮ» в «Эвертон» за 23 млн.) и 19-летнего Габриэля Жезуса (из «Палмейраса» в «Ман Сити» за 32) выглядят абсолютно нормальными явлениями.
Ну куда же без них? Китайских трансферов так много, что на многие могли запросто пройти мимо вас. Про 60-миллионного Оскара, самого высокооплачиваемого игрока мира Тевеса, Витселя, Ахмедова вы, конечно, знаете. Но не все собирают вещи после китайских предложений от которых, как оказалось, можно отказаться. Никола Калинич в 29 лет вот взял и отказался покидать «Фиорентину». Выбрал футбол, остался предан команде, да, есть чему порадоваться? На самом деле нет: боссы флорентийского клуба могли выручить за нападающего, стоящего максимум 15 миллионов, аж 40 и решить все проблемы с составом!
Одион Игало не стал дурить и принёс «Уотфорду» 23 миллиона евро. В Китае приютили и несчастного Алешандре Пато, который пробовал возобновить европейскую карьеру в «Вильярреале». Джон Оби Микел, выступавший за «Челси» гораздо дольше Пато, также отправился в Китай, только бесплатно.
Но не импортом единым богат Китай: «Хэбэй» отвалил за 27-летнего Чжэндона Жана 20 миллионов евро, что в 40 раз превысило его рыночную стоимость! Теперь китаец, пробовавший свои силы в португальских лигах, второй бундеслиге и даже Примере (правда, раскрыться выдающемуся таланту Жана не удалось нигде, в том числе в сборной), точно не станет странствовать вдали от родины. Зачем? В Китае ужесточают лимит – и Мин Цуй стоимостью 175 тысяч евро уходят в «Шэнчжень» за 11.5 миллионов при наличии всего одной игры за сборную страны к 27 годам! А вот кореец Кин-Вон Квон (представитель Азии, что очень важно для китайского лимита) был куплен из-за границы у «Аль-Ахли» за 10.5 млн. и затерялся в бурном потоке китайского шопинга.
Поговорим о талантливых парнях, которые не уехали в Китай (пока), во Францию и которых никто не ждал в России. Вернее, Бояна Кркича ждали на ЧМ-2018 как будущую звезду сборной Испании, но это было так давно, что переход из «Стока» в «Майнц» уже никого не удивляет. Следующая остановка – Китай?
А вот следующая остановка 17-летнего темнокожего шведа Александра Исака – «Бавария». Если у новобранца «Боруссии» всё пойдёт хорошо, то через несколько лет он вместе с парочкой партнёров примерит футболку мюнхенского клуба.
Хесе летом примерял футболку «ПСЖ», а теперь благодарит арендовавший его «Лас-Пальмас» за возможность играть в футбол. Бывший игрок «Реала» обвинил Унаи Эмери в наличии любимчиков, в отсутствии шанса проявить себя и дал понять, что точно не будет играть под руководством этого тренера.
У Мбайе Ньянга с Винченцо Монтеллой проблем вроде бы нет, у него скорее проблемы с самим собой. Способный африканец страдает лёгкой формой «баллотелизма» и попробует вылечить его в «Уотфорде», который взял игрока в аренду с правом выкупа за 18 млн.евро.
Наконец, дабы закончить этот пункт футболистом, у которого дела идут неплохо, вспомню о Рикардо Сапонаре. Лидер «Эмполи» наконец перебрался в команду, более соответствующую его уровню мастерства – «Фиорентина» взяла треквартисту в аренду и сможет перевести его на полноценный контракт за 10 млн.евро.
После того, как Роман Зозуля был на полгода дисквалифицирован за удар арбитра в матче «Заря» – «Днепр» (причём эту игру он тоже пропускал из-за дисквалификации и выбежал на поле с трибуны), нападающий переехал в Испанию. Но за время, проведённое в «Бетисе», он отметился разве что конфликтом с русским грузином L’One, который собирал залы на своих концертах в Украине. Зозуля осудил тех, кто приходил на концерты L’One и Тимати, возмутился самим фактом их проведения, а также написал много «приятных» слов в адрес эксперта Виктора Леоненко, раскритиковавшего его игру за сборную.
На презентацию в «Бетисе» Зозуля приехал в футболке с украинским гербом, но один из испанских журналистов перепутал его с символикой запрещённого в России «Правого сектора» и испортил имидж игрока. Несмотря на последующие извинения и удаление статьи, Зозуля получил репутацию нациста, чему способствовала и его фотография с портретом Степана Бандеры. Первый комментарий под твитом «Райо Вальекано» о подписании Зозули касался как раз этой фотографии.
«Райо» – самый левый клуб Испании, борющийся с расизмом и играющий с радужной полосой в знак поддержки ЛГБТ, располагающийся в районе Вальекас, бывший оплотом борьбы против Франкизма. Так что реакция не заставила себя долго ждать: в соцсетях клуба разгорелся пожар. Фанаты написали письмо руководству: «Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать ее. Мы не будем рады его приходу».
Оправдания Зозули, успокоительные заявления руководства уже никого не волнуют. Фанаты расписывают стадион лозунгами «Нет нацизму!», требуют отставки президента клуба Преса, вывешивают баннер: «Вальекас - не место для нацистов, и для тебя тоже, Преса, убирайся!». В итоге аренда отменяется, Зозуля возвращается в «Бетис», который уже успел его отзаявить и не сможет заявить снова. Уехать в страну, где трансферное окно тоже не получится, поскольку согласно правилам ФИФА игрок не может быть заявлен более чем за две команды в одном сезоне. Так что до окончания сезона Роман может наслаждаться жизнью в Андалусии, писать патриотические тексты в Facebook, следить за сводками с мест проведения АТО и изучать жизненный путь своего кумира Степана Бандеры. Если, конечно, не доберётся до военкомата и не отправится добровольцем на Донбасс.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Крутая Франция
Непомерные налоги и безграничный кошелёк владельцев «ПСЖ» должны были убить французский чемпионат, но он приходит в себя после тяжёлого ранения и становится ещё сильнее, чем до него. «ПСЖ» по-прежнему вне конкуренции по тратам: 40 млн. за Дракслера и 30 – за молодого нападающего «Бенфики» Гонсало Гедеша, игроков ещё не сформировавшихся. В случае с Гедешем – за игрока вообще мало кому известного.
Другие французские клубы пусть и не тратят таких денег, но укрепляются, возможно, даже лучше парижан. Немногим меньше 30 миллионов пришлось заплатить «Марселю» для того, чтобы выкупить из «Вест Хэма» наплевавшего на клуб, контракт, болельщиков и партнёров Димитри Пайета, но, несмотря на порчу имиджа, этот совсем не пай-мальчик остаётся классным игроком. Патрис Эвра по-прежнему таков, несмотря на все. Экс-защитник «Ювентуса» достался «Марселю» бесплатно – американский бизнесмен Фрэнк Маккорт готов возродить великий клуб, стагнировавший при Маргарите Луи-Дрейфус, русской вдове французского бизнесмена.
После переезда на новый стадион появляются деньги и у «Лиона»: гегемон нулевых нашёл 16 млн. евро на перевозку через Ла-Манш и далее Мемфиса Депая, который не заиграл в «МЮ», но ещё не растерял своей одарённости. 21-летний Анвар Эль-Гази только начал его проявлять, и пока очередной экспонат сокровищницы «Аякса» не подорожал и не привлёк внимание англичан, «Лилль» взял его за 9 миллионов. У недавних чемпионов Франции тоже новые владельцы, готовые вкладывать. Наконец, усилился и «Монако»: возможно, Менди стал посмешищем в матче с «ПСЖ» из-за появления в клубе бразильского таланта Жорже. В Football Manager этот левый защитник, как и его новые одноклубники Тома Лемар и Бернардо Сильва, дорастает до уровня мировой звезды.
По заветам Фалькао: к нам не поехали
Российские клубы уже не так богаты, но порой всё же переманивают игроков из элитных чемпионатов. Правда, далеко не со всеми получается так, как с Браниславом Ивановичем и Луисом Адриано. Например, рассматривавшийся в качестве альтернативы бразильцу Симоне Дзадза отправился из «Вест Хэма» спасать «Валенсию» от вылета. При этом сам форвард не сумел вылететь вовремя, опоздав на рейс. За его аренду «Валенсия» заплатила 2 миллиона евро с правом выкупа за 10.
Также «Спартак» искал центрального защитника, только уже не в «Вест Хэме». Но именно туда отправился чемпион Европы Жозе Фонте, перебравшийся в Лондон из «Саутгемптона» почти за 10 млн.евро. Мамаду Сакхо также остался на британском острове – «Кристал Пэлас» взял его у «Ливерпуля» в аренду.
Ещё один центрдэф Андреа Раноккья, итальянский Кокорин в смысле вечной молодости и перспективности, отказал «Зениту» и отправился в аренду в «Халл». Хорошо знакомый нам Умар Ньясс оказался там же, арендованный форвард не сдался в попытке покорить АПЛ и уже забил первый мяч за «тигров». И не кому-то там.
Стефана Йоветича, как и Фонте, хотели переманить в Россию летом, но игрок не захотел играть в нашем чемпионате ни за «Зенит», ни за «Спартак». Теперь парень, карьеру которому испортил переход в «Ман Сити», арендован у «Интера» «Севильей», за которую он уже забил 3 мяча в 4-х матчах, в том числе в ворота «Реала».
Хуан Итурбе же не заиграл под руководством Спаллетти и пошёл на понижение: футболист, на которого претендовал «Зенит», попробует начать всё сначала в «Торино», арендовавшем парагвайца с правом выкупа за 12.5 млн.
Английские толстосумы
В программе «Переходный Период» на «Матч-ТВ» Роман Дубов, глава одного из спортивных агентств и совладелец «Портсмута» назвал прошедшее трансферное окно самым скучным. Глядя на ценники приобретённых англичанами игроков, так не скажешь, но большие траты стали обыденностью даже для середняков-аутсайдеров.
К примеру, «Бёрнли» может себе позволить забрать из «Норвича» Робби Брэйди за 15 млн.евро, а клуб Чемпионшипа «Вулверхэмптон» за те же деньги переманивает из «Бенфики» Элдера Кошту. «Саутгемптон» избавляет «Наполи» от Габбьядини и ещё доплачивает 17 миллионов. «Лестер» в надежде как-то заменить Нголо Канте платит 17.6 млн. за 20-летнего нигерийца Ндиди из «Генка». Ну а про трансферы дешевле 15-миллионых как-то и говорить неловко...
На этом фоне трансферы Моргана Шнайдерлена (из «МЮ» в «Эвертон» за 23 млн.) и 19-летнего Габриэля Жезуса (из «Палмейраса» в «Ман Сити» за 32) выглядят абсолютно нормальными явлениями.
Безумные китайцы
Ну куда же без них? Китайских трансферов так много, что на многие могли запросто пройти мимо вас. Про 60-миллионного Оскара, самого высокооплачиваемого игрока мира Тевеса, Витселя, Ахмедова вы, конечно, знаете. Но не все собирают вещи после китайских предложений от которых, как оказалось, можно отказаться. Никола Калинич в 29 лет вот взял и отказался покидать «Фиорентину». Выбрал футбол, остался предан команде, да, есть чему порадоваться? На самом деле нет: боссы флорентийского клуба могли выручить за нападающего, стоящего максимум 15 миллионов, аж 40 и решить все проблемы с составом!
Одион Игало не стал дурить и принёс «Уотфорду» 23 миллиона евро. В Китае приютили и несчастного Алешандре Пато, который пробовал возобновить европейскую карьеру в «Вильярреале». Джон Оби Микел, выступавший за «Челси» гораздо дольше Пато, также отправился в Китай, только бесплатно.
Но не импортом единым богат Китай: «Хэбэй» отвалил за 27-летнего Чжэндона Жана 20 миллионов евро, что в 40 раз превысило его рыночную стоимость! Теперь китаец, пробовавший свои силы в португальских лигах, второй бундеслиге и даже Примере (правда, раскрыться выдающемуся таланту Жана не удалось нигде, в том числе в сборной), точно не станет странствовать вдали от родины. Зачем? В Китае ужесточают лимит – и Мин Цуй стоимостью 175 тысяч евро уходят в «Шэнчжень» за 11.5 миллионов при наличии всего одной игры за сборную страны к 27 годам! А вот кореец Кин-Вон Квон (представитель Азии, что очень важно для китайского лимита) был куплен из-за границы у «Аль-Ахли» за 10.5 млн. и затерялся в бурном потоке китайского шопинга.
Что ещё интересного?
Поговорим о талантливых парнях, которые не уехали в Китай (пока), во Францию и которых никто не ждал в России. Вернее, Бояна Кркича ждали на ЧМ-2018 как будущую звезду сборной Испании, но это было так давно, что переход из «Стока» в «Майнц» уже никого не удивляет. Следующая остановка – Китай?
А вот следующая остановка 17-летнего темнокожего шведа Александра Исака – «Бавария». Если у новобранца «Боруссии» всё пойдёт хорошо, то через несколько лет он вместе с парочкой партнёров примерит футболку мюнхенского клуба.
Хесе летом примерял футболку «ПСЖ», а теперь благодарит арендовавший его «Лас-Пальмас» за возможность играть в футбол. Бывший игрок «Реала» обвинил Унаи Эмери в наличии любимчиков, в отсутствии шанса проявить себя и дал понять, что точно не будет играть под руководством этого тренера.
У Мбайе Ньянга с Винченцо Монтеллой проблем вроде бы нет, у него скорее проблемы с самим собой. Способный африканец страдает лёгкой формой «баллотелизма» и попробует вылечить его в «Уотфорде», который взял игрока в аренду с правом выкупа за 18 млн.евро.
Наконец, дабы закончить этот пункт футболистом, у которого дела идут неплохо, вспомню о Рикардо Сапонаре. Лидер «Эмполи» наконец перебрался в команду, более соответствующую его уровню мастерства – «Фиорентина» взяла треквартисту в аренду и сможет перевести его на полноценный контракт за 10 млн.евро.
Облом
После того, как Роман Зозуля был на полгода дисквалифицирован за удар арбитра в матче «Заря» – «Днепр» (причём эту игру он тоже пропускал из-за дисквалификации и выбежал на поле с трибуны), нападающий переехал в Испанию. Но за время, проведённое в «Бетисе», он отметился разве что конфликтом с русским грузином L’One, который собирал залы на своих концертах в Украине. Зозуля осудил тех, кто приходил на концерты L’One и Тимати, возмутился самим фактом их проведения, а также написал много «приятных» слов в адрес эксперта Виктора Леоненко, раскритиковавшего его игру за сборную.
На презентацию в «Бетисе» Зозуля приехал в футболке с украинским гербом, но один из испанских журналистов перепутал его с символикой запрещённого в России «Правого сектора» и испортил имидж игрока. Несмотря на последующие извинения и удаление статьи, Зозуля получил репутацию нациста, чему способствовала и его фотография с портретом Степана Бандеры. Первый комментарий под твитом «Райо Вальекано» о подписании Зозули касался как раз этой фотографии.
«Райо» – самый левый клуб Испании, борющийся с расизмом и играющий с радужной полосой в знак поддержки ЛГБТ, располагающийся в районе Вальекас, бывший оплотом борьбы против Франкизма. Так что реакция не заставила себя долго ждать: в соцсетях клуба разгорелся пожар. Фанаты написали письмо руководству: «Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать ее. Мы не будем рады его приходу».
Оправдания Зозули, успокоительные заявления руководства уже никого не волнуют. Фанаты расписывают стадион лозунгами «Нет нацизму!», требуют отставки президента клуба Преса, вывешивают баннер: «Вальекас - не место для нацистов, и для тебя тоже, Преса, убирайся!». В итоге аренда отменяется, Зозуля возвращается в «Бетис», который уже успел его отзаявить и не сможет заявить снова. Уехать в страну, где трансферное окно тоже не получится, поскольку согласно правилам ФИФА игрок не может быть заявлен более чем за две команды в одном сезоне. Так что до окончания сезона Роман может наслаждаться жизнью в Андалусии, писать патриотические тексты в Facebook, следить за сводками с мест проведения АТО и изучать жизненный путь своего кумира Степана Бандеры. Если, конечно, не доберётся до военкомата и не отправится добровольцем на Донбасс.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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