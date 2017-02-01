Набиль Эль-Жар пополнил состав "Леганеса"

"Леганес" подписал контракт с форвардом "Лас-Пальмаса" Набилем Эль-Жаром, передает официальный сайт клуба.



Срок соглашение с марокканцем рассчитан на 1,5 года. Напомним, что футболист покинул Канарские острова после того, как "Лас-Пальмас" арендовал Алена Халиловича и Хесе Родригеса.