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Резервный вратарь "Баварии" Свен Ульрайх покинул команду

Резервный вратарь мюнхенской "Баварии" Свен Ульрайх заявил о желании сменить команду. Напомним, что футболист перешел в стан чемпионов Германии летом 2015-го года.

"У меня есть амбиции, поэтому моей целью не является просиживание штанов на скамейке в качестве второго номера. Если будет возможность играть в другом клубе, то отнесусь к этому со всей серьезностью", - цитирует игрока Bild.
Теги: Бавария
Сегодня, 22:16
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