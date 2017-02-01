Резервный вратарь "Баварии" Свен Ульрайх покинул команду

Резервный вратарь мюнхенской "Баварии" Свен Ульрайх заявил о желании сменить команду. Напомним, что футболист перешел в стан чемпионов Германии летом 2015-го года.



"У меня есть амбиции, поэтому моей целью не является просиживание штанов на скамейке в качестве второго номера. Если будет возможность играть в другом клубе, то отнесусь к этому со всей серьезностью", - цитирует игрока Bild.