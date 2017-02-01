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Хосеп Гвардиола: Фернандиньо нельзя назвать агрессивным игроком
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рад возвращению полузащитника Фернандиньо, который пропустил четыре матча после удаления в январском поединке с "Бёрнли".
В текущем сезоне Фернандиньо трижды получал красные карточки.
"Фернандиньо нельзя назвать агрессивным игроком. Он сильный, интенсивный полузащитник и один из самых приятных людей, с которыми мне приходилось встречаться. Его поведение на поле - не исключение. Достаточно было сказано о том, что случилось в матче с "Челси". Мы не обжаловали дисциплинарное наказание, но агрессии у Фернандиньо-футболиста нет". - цитирует Гвардиолу официальный сайт "Сити".
В текущем сезоне Фернандиньо трижды получал красные карточки.
"Фернандиньо нельзя назвать агрессивным игроком. Он сильный, интенсивный полузащитник и один из самых приятных людей, с которыми мне приходилось встречаться. Его поведение на поле - не исключение. Достаточно было сказано о том, что случилось в матче с "Челси". Мы не обжаловали дисциплинарное наказание, но агрессии у Фернандиньо-футболиста нет". - цитирует Гвардиолу официальный сайт "Сити".
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