Кевин Трапп пропустит две недели из-за травмы бедра

Вратарь ПСЖ Кевин Трапп не появится на поле в ближайшее время, сообщает L;Equipe.



Футболист травмировал бедро и теперь может пропустить около двух недель. Повреждение вратарь получил в матче 22-го тура чемпионата Франции с "Монако" (1:1).