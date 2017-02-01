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Кевин Трапп пропустит две недели из-за травмы бедра

Вратарь ПСЖ Кевин Трапп не появится на поле в ближайшее время, сообщает L;Equipe.

Футболист травмировал бедро и теперь может пропустить около двух недель. Повреждение вратарь получил в матче 22-го тура чемпионата Франции с "Монако" (1:1).
Теги: ПСЖ
Вчера, 23:04
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