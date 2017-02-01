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"Монако" в дополнительное время обыграл "Шамбли"

В матче 1/16 финала Кубка Франции "Монако" обыграл клуб третьего дивизиона "Шамбли".

Кубок Франции

1/16 финала

"Шамбли" - "Монако" 4:5

Голы: Суберви, 57, 90+3, Гендри, 83, Падовани, 111 - Мбаппе, 17, 48, Лемар, 33, Н'Дорам, 96, Глик, 103

"Шамбли": Пиното, Суберви, Роше, Яку, Кинкела, Падовани, Родриго (де Араужо, 69), Лефекс, Дукуре, Бурел, Анри (Гендри, 78)

"Монако": Де Санктис, Диалло, Раджи, Глик, Н'Дорам, Ндиффон (Кардона, 78), Бошилья, Моутинью, Лемар (Бадьяшил, 63), Каррильо (Менди, 52), Мбаппе

Предупреждения: Падовани, 69, Дукуре, 90+2, Бурел, 92

Удаления: Раджи, 89

"Анже" - "Кан" 3:1

Гол: Мангани, 15 (пен.), 82, Капелле, 89 - Тома, 36 (авто.)

"Анже": Мишель, Бурийон, Мартинес, Тома, Мансо, Сантамария, Капелле, Мангани, Нвакаеме (Тэт, 62), Доре (Пепе, 59), Бамба

"Кан": Дрейер, Имору, Дабо (Гильберт, 46), Женевуа, Диоманде, Адеоти, Фере (Мальбранк, 56), Макенго, Базиль, Сантини, Карамо (Родлен, 78)
Теги: Монако
Вчера, 23:07
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