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Стивен Джеррард приступил к работе в молодёжной академии "Ливерпуля"
Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард сегодня приступил к своей работе в молодёжной академии команды, информирует пресс-служба мерсисайдцев.
За "Ливерпуль" хавбек выступал с 1998 по 2015 год. В составе команды он завоевал девять трофеев.
За "Ливерпуль" хавбек выступал с 1998 по 2015 год. В составе команды он завоевал девять трофеев.
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