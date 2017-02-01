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Стивен Джеррард приступил к работе в молодёжной академии "Ливерпуля"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард сегодня приступил к своей работе в молодёжной академии команды, информирует пресс-служба мерсисайдцев.

За "Ливерпуль" хавбек выступал с 1998 по 2015 год. В составе команды он завоевал девять трофеев.

Стивен Джеррард приступил к работе в молодёжной академии "Ливерпуля"
Теги: Джеррард Ливерпуль
Вчера, 23:27
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