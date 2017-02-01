Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Ларс Лагербек стал главным тренером сборной Норвегии

Бывший главный тренер сборной Исландии Ларс Лагербек, который довёл команду до четвертьфинала Чемпионата Европы-2016, возглавил сборную Норвегии.

Об этом сообщает официальный сайт Норвежской футбольной ассоциации.
Теги: Сборная Норвегии
Вчера, 23:38
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.