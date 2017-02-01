Ларс Лагербек стал главным тренером сборной Норвегии

Бывший главный тренер сборной Исландии Ларс Лагербек, который довёл команду до четвертьфинала Чемпионата Европы-2016, возглавил сборную Норвегии.



Об этом сообщает официальный сайт Норвежской футбольной ассоциации.