Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александар Пантич - игрок киевского "Динамо"

"Динамо" подписало контракт с сербским защитником Александаром Пантичем, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Пантичу 24 года, его рост составляет 185 сантиметров, основная позиция на поле - центральный защитник. Новичок примет участие во втором тренировочном сборе "Динамо" в Испании.
Теги: Динамо Киев
Вчера, 23:48
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.