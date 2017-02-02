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Илья Геркус: Денисов - профессионал с большой буквы "П"

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал информацию, что полузащитник Игорь Денисов, арендованный у "Динамо", в скором времени может подписать контракт с железнодорожниками.

"Денисов хорошо и много работает. Это топ-игрок, который обладает высочайшей ответственностью, самоотдачей, дисциплиной. Игорь просто профессионал с большой буквы "П". Мы максимально близки к заключению полноценного контракта", - передаёт слова Геркуса "Чемпионат".

В нынешнем сезоне Денисов сыграл в 11 матчах (все в стартовом составе) РФПЛ, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Теги: Геркус Денисов Локомотив
Сегодня, 00:37
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