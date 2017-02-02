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"Манчестер Сити" нанес крупное поражение "Вест Хэму"

"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Вест Хэм" в матче 23-го тура первенства Англии.

Чемпионат Англии. 23 тур

"Вест Хэм Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:4

Голы: Брёйне, 17, Сильва, 21, Жезус, 39, Туре, 67

"Вест Хэм Юнайтед": Рэндольф, Байрэм, Крессвел, Рид, Фонте, Ноубл, Антонио, Обьянг (Фернандеш, 64), Лансини, Фегули (Снодграсс, 64), Кэрролл (Флетчер, 79)

"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Коларов, Отаменди, Стоунс, Сильва (Делф, 80), Стерлинг (Агуэро, 73), Туре, Брёйне (Фернандиньо, 67), Зане, Жезус

Предупреждения: Обьянг, 20, Жезус, 20, Лансини, 24, Брёйне, 44, Стерлинг, 60, Кэрролл, 71.
Теги: Манчестер Сити Вест Хэм
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