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"Барселона" переиграла "Атлетико" в матче полуфинала Кубка Испании

"Барселона" добилась выездной победы над мадридским "Атлетико" в первом матче полуфинала Кубка Испании.

Кубок Испании. 1/2 финала

"Атлетико" - "Барселона" - 1:2

Голы: Суарес, 8, Месси, 35, Гризманн, 59

"Атлетико": Мойя - Годин, Савич, Филипе Луис, Хуанфран - Феррейра Карраско, (Гамейро, 69), Габи, Коке, Сауль, (Гайтан, 58), Гризманн - Врсалько, (Торрес, 46).

"Барселона": Силлессен - Умтити, Пике, Альба, Маскерано - Ракитич, (Денис Суарес, 57), Серджи Роберто, Андре Гомеш, (Рафинья, 71), - Неймар, Месси, Суарес.

Предупреждения: Сауль, 33, Гомеш, 36, Савич, 38, Неймар, 65, Гризманн, 77, Габи, 86, Месси, 88.
Теги: Барселона Атлетико
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