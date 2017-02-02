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"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Халл Сити"

В матче 23-го тура английской премьер-лиги "Манчестер Сити" на своём поле сыграл вничью с "Халл Сити".

Чемпионат Англии. 23 тур

"Манчестер Юнайтед" - "Халл Сити" - 0:0

"Манчестер Юнайтед": Хеа, Джонс (Смоллинг, 55), Рохо, Валенсия, Блинд, Кэррик (Руни, 46), Эррера, Погба, Мхитарян (Мата, 62), Ибрагимович, Рашфорд

"Халл Сити": Якупович, Тимон (Раноккия, 66), Робертсон, Доусон, Магир, Хаддлстоун, Маркович, Мейлер, Эвандро (Элабделлауи, 72), Клукас, Ниасс (Эрнандес, 69)

Предупреждения: Ниасс, 13, Клукас, 79, Маркович, 81, Руни, 84, Мейлер, 89.
Теги: Манчестер Юнайтед Халл Сити
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