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Какой «Атлетико» настоящий? «Барселона» делает задел перед ответным полуфиналом
Две из 4-х сильнейших команд Европы последних лет сошлись в досрочном финале Кубка Испании и выдали два абсолютно разных тайма: разочаровывающий в этом сезоне «Атлетико» вчистую провалил 1-й тайм, но во 2-м стал похож на себя лучших образцов.
Шанс на трофей
После поражения «Реала» в противостоянии с «Сельтой» Жорди Альба заявил, что мадридцы приуменьшают значение Кубка Испании, поскольку вылетели из турнира. Правда, есть и ещё один нюанс: по потерянным очкам «Реал» опережает «Барселону» на 7 очков, что при предстоящей очной встрече в Мадриде делает шансы каталонцев на чемпионство низкими. У «Атлетико» их нет вообще: тут уже 13 потерянных очков и борьба с «Сосьедадом», «Вильярреалом» и «Атлетиком» за 4-ю лигочемпионскую строчку.
И «Барса», и «Атлетико» много оступаются, играют нестабильно, да и вообще не блещут. Потому Кубок Короля вполне может стать единственным трофеем в этом сезоне для победителя полуфинала. В параллельном противостоянии, при всей ностальгии, всего лишь «Сельта» и «Алавес»...
Делай сам
Классический «Атлетико» Симеоне делает ставку на яркое начало и быстрый забитый гол. Благодаря этому мадридцы выбивали «Барсу» из Лиги чемпионов, побеждали «Баварию» уже в этом сезоне. Но на сей раз всё сразу пошло не по плану хозяев: своим крутейшим отбором мяча у Гризмана Маскерано начал прорыв Суареса, который оставил в дураках Година и Савича. Травмированный Луис Хименес с трибуны наблюдал за тем, как его партнёр по сборной пробрасывает мяч мимо черногорца. Суарес не делал каких-то волшебных финтов, он просто идеально рассчитал каждый свой шаг, идеально управился с мячом, сотворил шедевр и заложил фундамент победы.
По стандарту
«Атлетико» в 1-м тайме не сподобился ни на что, кроме стандартов, причём и их исполнял гораздо хуже обычного. Да, в начале Годин традиционно откликнулся на подачу углового, но в дальнейшем «Барса» справлялась со всеми подачами. Команда Симеоне ближе к концу тайма подавала штрафной даже с центра поля, ибо у команды совсем ничего не получалось. Гости запирали игроков «Атлетико» на фланге и брали числом, либо откупались очередным стандартом. «Барселона» не стремилась к тотальному контролю и комфортно проводила время и на своей половине поля.
Вперёд и с песней!
Но при первой же возможности благодаря скорости Неймара она старалась убегать в контратаку. «Атлетико» часто не успевал не только вернуться к своим воротам, но даже сфолить, чем бразилец с Суаресом воспользовались не в полной мере, уже начиная пижонить. «Барса» прекрасно чувствовала себя в контратакующем футболе и ни разу не позволила провести быстрый выпад сопернику.
Гениальное просто
Комфортным перевес «Барсы» сделал Месси, отвлекший внимание пасом на Ракитича и изумительно пробивший после получения обратной передачи. Всё просто – секундного отвлечения Коке и Карраско хватило гения, чтобы вбить этот гвоздь. То, что Месси умеет так бить, а Суарес – так проходить оборону, все знали и до сегодняшнего матча.
«Атлетико» уже не тот
Другое дело, что хороший «Атлетико» такого с собой делать не позволяет. Хороший «Атлетико» не даёт сопернику не то что поднять голову, даже воздуха глотнуть не даёт, а тут Месси дают бить почти с линии штрафной! У хорошего «Атлетико» всегда работает подстраховка, а здесь Суарес в одиночку разобрался со всей защитой. «Атлетико» – это несокрушимый стержень, неиссякаемая энергия, но в 1-м тайме это была обыкновенная испанская команда, с которой «Барса» разбиралась на классе.
Возрождение легенды
Симеоне не мог допустить, чтобы после разговора с ним на 2-й тайм вышли тряпки. После перерыва «Атлетико» не заиграл, а зажил по-другому. Да, вроде бы всё те же стандарты, но с другим уровнем агрессии, с бурлящим «Винсенте Кальдероном», с зажигающим на бровке Симеоне, с раздающим голевые (ну почти, если бы Габи был расторопнее) передачи пяткой Торресом. Эль Ниньо вышел вместо защитника Врсалько, а Хуанфран передвинулся на свою старую позицию в защите.
Да, «Барселона» всё так же неплохо выходила в атаку, а Маскерано проходил полполя а-ля Месси, но у «Атлетико» появилась вера в себя. Наконец дал результат штрафной со скидкой Година и голом Гризмана. Следом хозяева уже вспороли фланг Серджи Роберто, и Антуан чудом с пары метров замкнул передачу Филипе прямо в Силисена. К 63-й минуте ни о какой обречённости «Атлетико» уже речи не шло: команда в своих лучших традициях носилась по полю, прессинговала, давила и жала «Барселону» по всем фронтам. Гости наконец почувствовали, что играют без Бускетса и Иньесты – разбивать прессинг им было сложно.
Здесь и сейчас!
Перспектива выиграть на выезде 3:1 была слишком заманчива, чтобы не попытаться воплотить её в жизнь. Разрулить ситуацию «Барселоне» помог отчасти выход Рафиньи вместо Гомеша, но главное – «Атлетико» временно исчерпал заряд. Тут-то «Барса», ведомая Месси, могла оформить выйти в финал, но штрафной Лео отразили Мойя с перекладиной, а Неймар бессовестно разбил блюдечко с голубой каёмочкой, в котором аргентинец принёс ему пас на гол. «Барселона» не разрывала, но основательно надрывала оборону «Атлетико» и была близка к голу...
Последний бой
«Атлетико», в свою очередь, понимал, что ехать побеждать «Барселону» на «Камп Ноу», тем более при необходимости забивать дважды – задача тяжкая. Банда Симеоне нашла в себе силы снова надавить, да так, что «Барса» погрузилась в хаос и анархию. Вратаря Силиссена не трясло так даже в Ростове. Голландец привозил момент за моментом, а «Атлетико» всё прощал и прощал, создавая моменты почти каждую минуту. Конец этому положил лишь финальный свисток, который застал «Атлетико» таким, каким мы его и полюбили, яростным и неистовым. И всё-таки 1:2 перед ответным визитом на «Камп Ноу» – это не то, что нужно для выхода в финал.
"Атлетико": Мойя - Годин, Савич, Филипе Луис, Хуанфран - Феррейра Карраско, (Гамейро, 69), Габи, Коке, Сауль, (Гайтан, 58), Гризманн - Врсалько, (Торрес, 46).
"Барселона": Силлессен - Умтити, Пике, Альба, Маскерано - Ракитич, (Денис Суарес, 57), Серджи Роберто, Андре Гомеш, (Рафинья, 71), - Неймар, Месси, Суарес.
Предупреждения: Сауль, 33, Гомеш, 36, Савич, 38, Неймар, 65, Гризманн, 77, Габи, 86, Месси, 88
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Шанс на трофей
После поражения «Реала» в противостоянии с «Сельтой» Жорди Альба заявил, что мадридцы приуменьшают значение Кубка Испании, поскольку вылетели из турнира. Правда, есть и ещё один нюанс: по потерянным очкам «Реал» опережает «Барселону» на 7 очков, что при предстоящей очной встрече в Мадриде делает шансы каталонцев на чемпионство низкими. У «Атлетико» их нет вообще: тут уже 13 потерянных очков и борьба с «Сосьедадом», «Вильярреалом» и «Атлетиком» за 4-ю лигочемпионскую строчку.
И «Барса», и «Атлетико» много оступаются, играют нестабильно, да и вообще не блещут. Потому Кубок Короля вполне может стать единственным трофеем в этом сезоне для победителя полуфинала. В параллельном противостоянии, при всей ностальгии, всего лишь «Сельта» и «Алавес»...
Делай сам
Классический «Атлетико» Симеоне делает ставку на яркое начало и быстрый забитый гол. Благодаря этому мадридцы выбивали «Барсу» из Лиги чемпионов, побеждали «Баварию» уже в этом сезоне. Но на сей раз всё сразу пошло не по плану хозяев: своим крутейшим отбором мяча у Гризмана Маскерано начал прорыв Суареса, который оставил в дураках Година и Савича. Травмированный Луис Хименес с трибуны наблюдал за тем, как его партнёр по сборной пробрасывает мяч мимо черногорца. Суарес не делал каких-то волшебных финтов, он просто идеально рассчитал каждый свой шаг, идеально управился с мячом, сотворил шедевр и заложил фундамент победы.
По стандарту
«Атлетико» в 1-м тайме не сподобился ни на что, кроме стандартов, причём и их исполнял гораздо хуже обычного. Да, в начале Годин традиционно откликнулся на подачу углового, но в дальнейшем «Барса» справлялась со всеми подачами. Команда Симеоне ближе к концу тайма подавала штрафной даже с центра поля, ибо у команды совсем ничего не получалось. Гости запирали игроков «Атлетико» на фланге и брали числом, либо откупались очередным стандартом. «Барселона» не стремилась к тотальному контролю и комфортно проводила время и на своей половине поля.
Вперёд и с песней!
Но при первой же возможности благодаря скорости Неймара она старалась убегать в контратаку. «Атлетико» часто не успевал не только вернуться к своим воротам, но даже сфолить, чем бразилец с Суаресом воспользовались не в полной мере, уже начиная пижонить. «Барса» прекрасно чувствовала себя в контратакующем футболе и ни разу не позволила провести быстрый выпад сопернику.
Гениальное просто
Комфортным перевес «Барсы» сделал Месси, отвлекший внимание пасом на Ракитича и изумительно пробивший после получения обратной передачи. Всё просто – секундного отвлечения Коке и Карраско хватило гения, чтобы вбить этот гвоздь. То, что Месси умеет так бить, а Суарес – так проходить оборону, все знали и до сегодняшнего матча.
«Атлетико» уже не тот
Другое дело, что хороший «Атлетико» такого с собой делать не позволяет. Хороший «Атлетико» не даёт сопернику не то что поднять голову, даже воздуха глотнуть не даёт, а тут Месси дают бить почти с линии штрафной! У хорошего «Атлетико» всегда работает подстраховка, а здесь Суарес в одиночку разобрался со всей защитой. «Атлетико» – это несокрушимый стержень, неиссякаемая энергия, но в 1-м тайме это была обыкновенная испанская команда, с которой «Барса» разбиралась на классе.
Возрождение легенды
Симеоне не мог допустить, чтобы после разговора с ним на 2-й тайм вышли тряпки. После перерыва «Атлетико» не заиграл, а зажил по-другому. Да, вроде бы всё те же стандарты, но с другим уровнем агрессии, с бурлящим «Винсенте Кальдероном», с зажигающим на бровке Симеоне, с раздающим голевые (ну почти, если бы Габи был расторопнее) передачи пяткой Торресом. Эль Ниньо вышел вместо защитника Врсалько, а Хуанфран передвинулся на свою старую позицию в защите.
Да, «Барселона» всё так же неплохо выходила в атаку, а Маскерано проходил полполя а-ля Месси, но у «Атлетико» появилась вера в себя. Наконец дал результат штрафной со скидкой Година и голом Гризмана. Следом хозяева уже вспороли фланг Серджи Роберто, и Антуан чудом с пары метров замкнул передачу Филипе прямо в Силисена. К 63-й минуте ни о какой обречённости «Атлетико» уже речи не шло: команда в своих лучших традициях носилась по полю, прессинговала, давила и жала «Барселону» по всем фронтам. Гости наконец почувствовали, что играют без Бускетса и Иньесты – разбивать прессинг им было сложно.
Здесь и сейчас!
Перспектива выиграть на выезде 3:1 была слишком заманчива, чтобы не попытаться воплотить её в жизнь. Разрулить ситуацию «Барселоне» помог отчасти выход Рафиньи вместо Гомеша, но главное – «Атлетико» временно исчерпал заряд. Тут-то «Барса», ведомая Месси, могла оформить выйти в финал, но штрафной Лео отразили Мойя с перекладиной, а Неймар бессовестно разбил блюдечко с голубой каёмочкой, в котором аргентинец принёс ему пас на гол. «Барселона» не разрывала, но основательно надрывала оборону «Атлетико» и была близка к голу...
Последний бой
«Атлетико», в свою очередь, понимал, что ехать побеждать «Барселону» на «Камп Ноу», тем более при необходимости забивать дважды – задача тяжкая. Банда Симеоне нашла в себе силы снова надавить, да так, что «Барса» погрузилась в хаос и анархию. Вратаря Силиссена не трясло так даже в Ростове. Голландец привозил момент за моментом, а «Атлетико» всё прощал и прощал, создавая моменты почти каждую минуту. Конец этому положил лишь финальный свисток, который застал «Атлетико» таким, каким мы его и полюбили, яростным и неистовым. И всё-таки 1:2 перед ответным визитом на «Камп Ноу» – это не то, что нужно для выхода в финал.
Кубок Испании
1/2 финала
"Атлетико" - "Барселона" 1:2
1/2 финала
"Атлетико" - "Барселона" 1:2
Голы: Суарес, 8, Месси, 35, Гризманн, 59
"Атлетико": Мойя - Годин, Савич, Филипе Луис, Хуанфран - Феррейра Карраско, (Гамейро, 69), Габи, Коке, Сауль, (Гайтан, 58), Гризманн - Врсалько, (Торрес, 46).
"Барселона": Силлессен - Умтити, Пике, Альба, Маскерано - Ракитич, (Денис Суарес, 57), Серджи Роберто, Андре Гомеш, (Рафинья, 71), - Неймар, Месси, Суарес.
Предупреждения: Сауль, 33, Гомеш, 36, Савич, 38, Неймар, 65, Гризманн, 77, Габи, 86, Месси, 88
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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