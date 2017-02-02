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Гол Франческо Тотти на 97-й минуте вывел "Рому" в финал Кубка Италии

"Роме" удалось переиграть "Чезену" в домашнем матче 1/4 финала Кубка Италии. В полуфинале подопечные Лучано Спаллетти встретятся с "Лацио".

Кубок Италии. 1/4 финала

"Рома" - "Чезена" - 2:1

Голы: Джеко, 68, Гарритано, 73, Тотти, 90+7

"Рома": Бекер, Перес, Руй, Жесус (Найнгголан, 46), Манолас, Рюдигер, Паредес, Стротман, Перотти (Джеко, 18), Тотти, Эль-Шаарави (Эмерсон, 82)

"Чезена": Альярди, Бальцано, Ренцетти, Лиджи, Риджоне, Пертиконе, Коне, Лариби (Гарритано, 57), Витале, Родригес (Панико, 86), Чано (Кокко, 73)

Предупреждения: Лариби, 44, Гарритано, 69, Родригес, 84, Манолас, 90+2.
Теги: Рома Чезена
Сегодня, 01:33
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№1 Написал: corone`r (Сегодня, 02:35) #
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Болеет за:
«Локомотив»
40 лет человеку ))


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-= AS Roma =- -= Локомотив =-
Регистрация: 15.10.2010
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