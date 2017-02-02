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Илья Геркус: Алексей Миранчук хочет играть в другом клубе

Президент "Локомотива" Илья Геркус признался, что полузащитник Алексей Миранчук близок к переходу в другой клуб. Контракт игрока сборной России истекает в конце 2017-го года.

"По Алексею Миранчуку есть запросы от других команд, и переговоры сейчас свелись именно по этим предложениям. О новом контракте с "Локомотивом" речи уже не идёт. Это выбор футболиста, он хочет играть в другом клубе, мы просто ищем приемлемый вариант. Стараемся сделать переход мягким, без надрывов, насколько это возможно.

Если же говорить об Антоне, то ситуация на нём, надеюсь, не скажется. Он испытывает большое желание играть за "Локо" — как раз с ним мы близки в вопросе о заключении контракта", - цитирует Геркуса "Чемпионат".
Теги: Локомотив Миранчук Геркус
Сегодня, 01:36
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