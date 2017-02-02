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Сборная Египта стала первым финалистом Кубка Африки

Сборная Египта одержала победу над командой Буркина-Фасо и стала первым финалистом Кубка африканских наций-2017.

Мохамед Салах вывел команду Египта вперед, а спустя семь минут Аристид Бансе счет сравнял . В оставшееся время и в дополнительные полчаса команды победителя выявить не сумели. В серии пенальти сильнее были египетские футболисты - 4:3.

Второй финалист Кубка африканских наций определится в завтрашнем полуфинальном матче Камерун — Гана.

Кубок африканских наций. 1/2 финала

Буркина-Фасо — Египет — 1:1 (пен. - 3:4)

Голы: Салах, 66 (0:1); Бансе, 73 (1:1)

Газета.ru
Теги: Сборная Египта
Сегодня, 01:58
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