Сборная Египта стала первым финалистом Кубка Африки

Сборная Египта одержала победу над командой Буркина-Фасо и стала первым финалистом Кубка африканских наций-2017.Мохамед Салах вывел команду Египта вперед, а спустя семь минут Аристид Бансе счет сравнял . В оставшееся время и в дополнительные полчаса команды победителя выявить не сумели. В серии пенальти сильнее были египетские футболисты - 4:3.Второй финалист Кубка африканских наций определится в завтрашнем полуфинальном матче Камерун — Гана.Кубок африканских наций. 1/2 финалаБуркина-Фасо — Египет — 1:1 (пен. - 3:4)Голы: Салах, 66 (0:1); Бансе, 73 (1:1)