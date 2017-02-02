Жозе Моуринью: не буду критиковать "Халл" за их игру, они борются за выживание

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал ничью против "Халла" (0:0) в 23-м туре АПЛ.



"Без забитых голов невозможно выиграть. У соперника здорово играл вратарь. Мы очень много владели мячом, нужно было просто забивать.



"Халлу" удавалось компактно играть в свой футбол, они ведут борьбу за выживание, поэтому для них ценно любое очко. Я не буду критиковать их за такой футбол.



Если вы не понимаете футбол, то вам лучше не стоять с микрофоном и не задавать мне вопросы", – цитирует Моуринью BBC.