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Жозе Моуринью: не буду критиковать "Халл" за их игру, они борются за выживание

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал ничью против "Халла" (0:0) в 23-м туре АПЛ.

"Без забитых голов невозможно выиграть. У соперника здорово играл вратарь. Мы очень много владели мячом, нужно было просто забивать.

"Халлу" удавалось компактно играть в свой футбол, они ведут борьбу за выживание, поэтому для них ценно любое очко. Я не буду критиковать их за такой футбол.

Если вы не понимаете футбол, то вам лучше не стоять с микрофоном и не задавать мне вопросы", – цитирует Моуринью BBC.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 02:43
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