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Сергей Кирьяков: результат матча с "Марибором" не так важен

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков высказал свое мнение о матче со словенским "Марибором" (1:1).

"Результат в таких матчах не главное. Важнее качество игры, тактические моменты, то, как футболисты выдерживают нагрузки. Мне понравился вариант с двумя таймами по 60 минут. Это то время, на которое игроки должны быть готовы сейчас. Ребята выдержали, показали несколько комбинаций, которые мы нарабатывали.

Как игра Никиты Бурмистрова? Он пропустил несколько тренировок из-за болезни, но физическую форму не растерял. Поэтому за один день вернулся в тонус.

Григалава? В четверг будет обследование, посмотрим. Очень жаль, если мы потеряем его на какое-то время. Он здорово вписался в наш концепт, отрабатывал в обороне, хорошо подключался в атаку", - цитирует Кирьякова "Советский спорт".
Теги: Арсенал Тула Кирьяков
Сегодня, 02:54
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