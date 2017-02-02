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"Краснодар" не сможет подписать Романа Шишкина на постоянной основе

Защитник "Локомотива" Роман Шишкин, который перешел в "Краснодар" на правах аренды, по окончании сезона вернется в московский клуб, информируют "Известия".

Сообщается, что "быки" рассчитывали включить в договор пункт о первоочередном праве выкупа игрока на льготных условиях, однако железнодорожники отвергли эту инициативу – руководство московской команды не планирует расставаться с 30-летним футболистом.

Действующее соглашение Шишкина с "Локомотивом" рассчитано до июня 2019 года.
Теги: Краснодар Шишкин Локомотив
Сегодня, 02:59
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